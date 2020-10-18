泰國官方封鐵路擬宵禁 6城市2萬人遍地開花示威

泰國示威者17日在曼谷曼谷市舉行的反政府集會中，舉起中間三指重申要求首相帕拉育下台、修憲、改革君主制三大訴求。（Getty Images）

泰國 反政府示威不斷，警方16日首度出動水車驅趕人潮。但抗議團體無懼威脅，17日再有上萬人「兵分三路」上街，占領曼谷多個主要路口。這也是政府頒布緊急狀態 令以來，連續第三天爆發大型示威。

總理帕拉育早前宣布曼谷進入緊急狀態，昨天號召支持者傍晚集結到市中心鬧區的巴吞旺路口抗議，高喊總理下台。警方則首度出動優勢警力和水車，噴灑具有催淚作用的物質，並噴灑強力水柱驅趕抗議人士，直到午夜將路口清空，並逮捕多名抗議分子。

泰國反政府示威者17日在圖中阿索克天鐵站等曼谷市內不同高架鐵道車站舉行大大小小「快閃」示威。（Getty Images）

多個學運團體組成的人民團體（People’s Group）今天稍早發布聲明稿，譴責任何對待民眾的暴力形式，並號召支持者再度集會。

抗議團體一改過去幾次事先通知集會地點的方式，僅通知支持者前往各大天鐵站（BTS）和捷運站（MRT）做好準備，集會開始前1小時才公布3個集會地點，包括曼谷北邊的拉拋路口、東邊的烏東素天鐵站及西邊的大圓環天鐵站。

雖然政府為預防人群聚集，下令近乎所有鐵路停止運作，但據曼谷郵報估計，仍有逾2萬人聚集，過程大致和平，主辦單位在晚間7時左右宣布散會。路透則指在曼谷以外有至少6個城市出現示威。

泰國內閣16日舉行臨時會議，帕拉育會後表明不會辭職，並警告若局勢升級，不排除宵禁 。