女總理樂開懷！紐西蘭執政黨大勝 可望單獨執政創先河

紐西蘭總理阿爾登率領工黨在國會大選贏得過半席位，笑得燦爛。（Getty Images）

紐西蘭17日舉行國會大選，抗疫有成的紐西蘭總理阿爾登不僅成功連任，率領的工黨更奪下高達49.2%選票，可望在120席國會中拿下過半的64席，成為紐西蘭自1996年採比例代表制以來，第一個單獨執政的政黨。

據選舉委員會公布，中間偏左的工黨得票49.2%，遠超得票26.8%的主要對手國家黨。對手保守派的國家黨則僅得票27%，預估拿下35席，是20年來最差成績。若要籌組政府，一個政黨須在120個議席中贏得61席，但自1996年採取混合比例代表制以來，沒有單一政黨可獨自執政，要與其他小黨組聯合政府。

阿爾登勝選後表示，這是人民給予工黨強大的委託：「今晚，人民給予工黨至少50年來最大的支持。顯然工黨將在未來三年領導政府。」並承諾帶領民眾在疫情 後經濟復甦。

阿爾登早前將本屆大選定義為「新冠大選」。擁有500萬人口的紐西蘭，新冠肺炎確診病例約1500多起，僅25例死亡。阿爾登在出現疫情後實施明快嚴格的封城 措施，並展開大規模追蹤和檢測 ，被國際視為成功抗疫案例。阿爾登個人支持率也在選前升至55%。

不過，阿爾登在首個任期仍有多項選舉承諾未落實，包括消除兒童貧窮、降低房價至可負擔水平、更致力應對氣候變化等。如今她成功連任，除了繼續推動未兌現的承諾，也要處理疫後經濟的挑戰。由於封城、旅遊業停擺，紐西蘭4至6月的GDP萎縮12.2%。阿爾登在競選期間承諾會將施政焦點放在創造就業和基建開支上，以推動經濟復甦。