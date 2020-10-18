恐攻！法教師當街遭斬首 生前受家長恐嚇

民眾在山繆帕第任教的學校外放置悼念花束，有海報寫著「我是山繆」。（美聯社）

法國一名中學歷史教師因在課堂上展示伊斯蘭先知穆罕默德的諷刺漫畫，16日慘遭斬首，警方隨後擊斃歹徒。總統馬克宏 晚間表示，恐怖分子攻擊教師等於攻擊整個國家。法媒表示，這起案件象徵校園學術自由已遭到嚴重威脅，極端伊斯蘭主義滲透校園的情況不容忽視。

9人被捕 含遇害者學生父母

這起悲劇發生在巴黎郊區孔弗朗一所學校附近。傍晚5時左右，孔弗朗反犯罪小組接獲通報，發現一名行跡詭異男子手持刀子在學校附近遊蕩。警方到達現場後，「具有攻擊性與威脅性」的嫌犯拒絕將武器放下，在對峙後遭警方擊斃。警方隨後在附近發現遭到斬首的47歲教師山繆帕第（Samuel Paty）。

法媒指出，受害者10月初向班級展示穆罕默德諷刺漫畫後，就受到學生家長恐嚇，甚至為此向警局報案。這些學生家長曾向校長要求解聘該名教師，「褻瀆」的消息可能因此傳到當地宗教派系耳中。警方消息指他遇害前約10天已收到恐嚇。

法國總統馬克宏16日晚抵達當地，會見該校教師。（路透）

馬克宏：分化不了法國

據司法部 門消息透露，目前共9人被逮捕，包括喪命教師任教學校某個學童的父母，他們曾表達反對喪命教師展示穆罕默德漫畫的決定。另外被捕審訊的3人是嫌犯的友人。

根據司法部門消息，凶嫌是年僅18歲的男性，在莫斯科出生，祖籍是俄羅斯南部的車臣共和國；他在被擊斃前曾高喊「真主至大」。案件已往恐怖行動方向偵辦。媒體報導，嫌犯在殺害教師後，還把被害者照片上傳推特，並寫道：「致馬克宏，異教徒的領袖，我已經處決了你一隻膽敢藐視穆罕默德的地獄之犬。」

馬克宏16日晚在總理等陪同下親赴案發現場，痛批事件為「伊斯蘭恐怖主義」，並說：「這是我們的戰鬥和攸關存亡……恐怖分子分化不了法國，愚昧主義不會得逞。」法國政界不論左右派都譴責這次暴行，極左「不屈法國」領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）在社交網站寫道：「殺人犯自認成了他口中的神。他污衊了他的宗教。」極右派領袖瑪蘅．雷朋（Marine Le Pen）說：「我們是在法國，無法容忍如此程度的野蠻。」

媒體：極端伊斯蘭滲透校園

這起攻擊事件，象徵教育 機構的言論自由遭到嚴重打擊。法媒表示，過去幾年來，學術言論自由就不斷惡化，極端伊斯蘭思想影響部分年輕人的情況長久以來一直都存在。

重點周刊報導，大巴黎區區議會議長波克瑞斯表示，2015年「查理周刊」事件後就有高中老師表示，有不少學生拒絕為受害者共同默哀一分鐘。政府當時得知後，並未有任何處理。

此外，部分學校的教師指出，在教導某些教材時會遇到困難，他們「不敢談論敏感議題」，例如納粹大屠殺、以色列－巴勒斯坦衝突、殖民歷史等。波克瑞斯說，「當教師談論少數學生不滿意的話題時，就會受到邪惡且無法容忍的壓力。」。

早在10月2日，也就是9月25日「查理週刊」舊址外男子揮刀砍傷2人的恐怖攻擊後一週，馬克宏公開宣布將推動伊斯蘭分裂主義相關的草案，以防止國家遭到伊斯蘭分裂主義在內的分裂勢力傷害。

草案宣布後，全國各地都出現零星抗議，控訴政府試圖針對穆斯林，並將導致伊斯蘭恐懼症的情況更加惡化。反伊斯蘭分離主義草案預計12月9日將法案送至部長會議進行辯論。