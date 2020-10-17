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泰王醜聞連環爆 回國傳穿防彈背心

記者 林以君
泰王瓦吉拉隆功（左）被懷疑穿了防彈背心，以至於上半身看來很不自然。（路透）
泰王瓦吉拉隆功（左）被懷疑穿了防彈背心，以至於上半身看來很不自然。（路透）

泰國國王瓦吉拉隆功有兩種「背心」，一種是他在德國所穿的運動背心，可以小露腹肌；當他回到泰國時，眼尖的人注意到他應該是穿了防彈背心，是為了保護自己。類似防彈背心這樣的王室內幕一再被爆料，顯然有人從王室策應，達到與示威民眾裡應外合的效果。

●內幕連爆 強化示威正當

熟悉泰國王室內幕的作家馬歇爾曾寫《泰王的新衣》揭密王室家族。他今年7月初曾推測泰王在泰國時穿了防彈背心，以至於走路時有些不自在，且視覺上看來小腹微凸。

三個月後的10月14日他在臉書上貼了兩張泰王照片，並表示從王室內的消息確認泰王的「被害妄想」狀態，每當他回到泰國時會習慣性地在外衣下穿防彈背心。

求證常活躍於推特的旅台泰國知識分子，也證實「泰王返國可能穿防彈背心」已是公的祕密。至於泰王為何如此，沒人有答案。泰國更少有媒體敢報導這類事件，政府動輒扣上冒犯王室罪名，讓媒體吃不了兜著走。

泰王飛往德國，或是在德國接機、迎接之前的「廢妃」詩妮娜出獄後飛德國的畫面，幾乎「都是王室裡的人傳出來的」。除非是貼身泰王的王室人員，很難獲得這些畫面或資料，但最近密集流出的素材一件比一件勁爆，強化了在首都曼谷街頭示威抗議學生們爭取民主的正當性。

●泰王行為誇張 民眾暴怒

旅台泰國知青研判，王室內早有人看不下去瓦吉拉隆功接任國王後，不但沒收斂，反而變本加厲。詩妮娜從「廢妃」到重新回復頭銜，完全背離王室應有尊嚴，三度離婚的泰王一舉一動也都讓街頭學生更急於拋棄泰國的封建思維。

瓦吉拉隆功回到自己的「皇民」面前竟需要穿防彈背心，此事若成真，對照12、13日這兩天示威群眾就是不願意讓道給王室車隊，一度高達21人被捕，以及王后蘇媞達與一對兒女所乘禮車被圍住，差點沒辦法前進的窘狀，就一點也不意外。

今天的泰王不但很難服眾，他可能還要回答民眾在臉書上的提問，「我們都有同樣的道路使用權，不是嗎？」

泰國 德國 臉書

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