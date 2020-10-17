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泰示威不歇 警首噴強力水柱驅趕 泰王喊話：需要愛國人民

編譯中心╱綜合16日電
泰國曼16日再有千計民眾無懼緊急狀態令上街示威，警方發射藍水柱，示威者則架起「傘陣」抵擋。（路透）
泰國曼16日再有千計民眾無懼緊急狀態令上街示威，警方發射藍水柱，示威者則架起「傘陣」抵擋。（路透）

泰國反政府示威不斷，總理巴育 15日凌晨宣布曼谷進入緊急狀態；抗議民眾無懼緊急命令，連續兩天聚集在市中心示威，警方首度出動水車和優勢警力驅趕抗議人士。泰王則播放預錄講話，指國家需愛戴國家和君主制度的人民。

由於政府回應抗議訴求的力道不如預期，加上國會拖延修憲進度，學運團體今天再度號召支持者傍晚集結到市中心鬧區的巴吞旺路口，當地時間傍晚6時左右已經有上千人聚集，抗議人士在路口正中央以車子搭建臨時舞台，高喊總理下台。這是7月以來曼谷街頭第七次大型示威抗議。

泰國警方首度出動優勢警力和警車，在晚間6時30分朝抗議人群前進，警方在空氣中噴灑具有催淚作用的物質，並以固定頻率噴灑強力水柱驅趕抗議人士，由於水柱也含有刺激皮膚的成分，迫使部分抗議人士打開大傘抵擋。

直到晚間8時30分，現場仍有部分抗議人士聚集，警方持續進行驅離。

「自由人民」、「法政與遊行聯合陣線」以及多個民主運動團體14日在民主紀念碑前號召民眾，要求總理巴育下台、修憲以及王室改革。

上千抗議民眾14日施壓巴育下台，巴育 15日凌晨隨即簽署命令，宣布曼谷從凌晨4時起進入緊急狀態。總理宣布曼谷進入緊急狀態後，政府可以禁止5人以上集會，且禁止民眾進入政府畫定的區域。

不過抗議人士無懼緊急命令，昨天傍晚到晚間約有上萬民眾集結在曼谷市中心鬧區的叻巴頌路口，高喊要總理下台，抗議活動昨天晚上10時落幕，和平散場，今天傍晚再度集結，示威活動進入第三天。

當地警方16日拘捕兩名示威者，他們被指在周三妨礙王后素提達的車隊，被控對王后「行使暴力」，罪成最高可被囚終身，是本次示威浪潮以來最嚴重控罪。另外，泰國電視台16日播出泰王瓦吉拉隆功日前向北部前共產黨人發表的預錄講話，他說國家需愛戴國家和君主制度的人民。

此外，泰國內閣16日舉行臨時會議，巴育會後表明不會辭職，並警告若局勢升級，不排除宵禁。

據悉，有網友連署將泰王瓦吉拉隆功列為德國的「不受歡迎人物」，泰國政府隨後封鎖網站。聯合國人權事務高級專員巴切萊特對泰國局勢表示關注。

泰國 緊急狀態 遊行

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