阻擋王室車隊、包圍總理府 泰國示威愈烈 軍方坐得住？

泰國民主示威者在14日曼谷街頭遊行中送給把守路障的警方玫瑰。（美聯社）

泰國 數個月以來的改革王室民主示威，以及要求總理帕拉育下台行動本周達到新高點，此時的觀察點是，泰國軍方是否會出手？

泰國皇家車隊13日一度被群眾阻擋，14日總理府也被上千群眾包圍，與示威學生對立的保皇派由各地增援後，對峙情勢升高，泰國政府宣布自15日凌晨四時起，曼谷進入「緊急狀態 」。

最近才上任的國防部長賈能波6日曾否認政變的可能性，但一周以來情勢已不同，軍人如果不是出來政變，那出來「平亂」的可能性在嗎？軍方態度又如何影響疫情 下的民主運動？

這次「緊急狀態」是否僅限曼谷有待驗證，曼谷郵報引述國營電視台報導指出，「極需施行緊急手段以有效結束此一情況，並迅速回復和平及秩序。」

泰國近四個月以來由學生發動爭取民主、改革王室的示威遊行活動，主要在首都曼谷舉行街頭活動，配合線上推特串聯議題，不定時街頭靜坐、演講。示威者三項訴求「解散國會、停止騷擾異議人士、修正（軍方主導制定的）憲法」，總理帕拉育沒有善意回應，還痛斥示威者越過紅線。

曼谷15日凌晨進入緊急狀態已經不再以新冠肺炎疫情為前提，政府禁止五人以上集會，並嚴禁任何人進入政府指定的區域。要達到這個目標，實際操作面上泰國軍方勢必出動支援警力之不足，建立路障或管制哨，這已是歷年來軍事政變的標準配備及標準作業流程。

泰國除了國防部長賈能波是新上任，陸海空三軍總司令及警察總長也都是新面孔。賈能波6日曾被問到軍方在政界的角色，他說，政府各種政治手段都依法行事，「對於政治，軍方不便介入，然而這與國家安全有關，而國安是軍人的職責，是在憲法之下的職責」。

賈能波的官式回應相當有彈性，白話文就是「若是以國家安全之名，軍人出動名正言順」。而且「緊急狀態」包括禁止發布有害國家安全的新聞、線上訊息，已為強勢清掃行動移開障礙，軍人可依此師出有名。

軍方絕非吃素的，他們觀察這次示威的「快閃」特性，及如何反制。

泰國上一次軍事政變是2014年，當時發動政變的是陸軍總司令帕拉育，也就是目前的總理。泰國施行君主立憲制以來，共發生24次政變，其中20次是軍事政變。今天示威者爭取民主、改革王室，行動從包圍政府機構轉移到可能癱瘓鬧區經濟，軍方還坐得住嗎？