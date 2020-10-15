泰王室改革示威升溫 曼谷進入緊急狀態

要求王室改革、總理下台的泰國示威者和保皇派群眾，14日在曼谷街頭對罵。（路透）

泰國 反政府學生團體14日號召民眾集結在曼谷民主紀念碑前，上萬人遊行 前往總理府要總理下台，並呼籲王室改革，途中和保皇派民眾隔空叫陣並發生零星衝突。這是曼谷近四個月來第五度大規模街頭示威。官方在當地時間15日清晨宣布曼谷進入緊急狀態 ，禁止5人以上集會。

數名反對派領袖被捕

路透指出，這次街頭對立場面，令人憂心多年前支持不同陣營民眾在街頭暴力衝突的局面重演。而泰國警方稍早前更逮捕數名反對派領袖，並出動黃衣人前往鎮壓示威。

泰國學生從7月起發動多場示威，由於政府回應抗議訴求力道不如預期，加上國會拖延修憲進度，「自由人民」、「法政與遊行聯合陣線」及多個民主運動團體14日在民主紀念碑前再度舉行抗議活動，要求總理帕拉育下台。抗議團體同時呼籲勞工罷工和學生罷課，聲援示威活動。

泰王車隊遭嗆聲

參與抗議民眾一早就到民主紀念碑前集結。由於王室車隊將在傍晚經過同一個路段，穿著黃衣的保皇派民眾也早早就集結在路邊要迎接王室車隊。

抗議民眾下午2時30分從民主紀念碑前出發，警方以人牆隔開抗議團體和保皇派民眾，但雙方仍互擲水瓶並發生零星鬥毆。抗議民眾對著保皇派高舉象徵反獨裁的三根手指手勢，部分保皇派民眾叫罵回應。

數千抗議民眾沿著大馬路緩慢往總理府方向前進，高喊「帕拉育下台」、「封建必滅人民萬歲」等口號，中間一度遭到警方人牆阻擋。

泰國自7月以來掀起學運浪潮，學生團體「自由青年」7月18日在民主紀念碑前號召千人抗議，呼籲政府修憲、解散國會、改革王室以集停止騷擾異議人士，隨後幾場周末示威最多曾有兩萬多人參加，成為2014年軍事政變以來最大規模的抗議。在帕拉育2014年政變奪權前，泰國歷經多年街頭暴力示威，支持不同政治勢力的「黃衫軍」和「紅衫軍」在街頭不斷發生流血衝突，曼谷一些地標建築遭縱火燒毀。