我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

泰王室改革示威升溫 曼谷進入緊急狀態

編譯中心／綜合15日電
要求王室改革、總理下台的泰國示威者和保皇派群眾，14日在曼谷街頭對罵。（路透）
要求王室改革、總理下台的泰國示威者和保皇派群眾，14日在曼谷街頭對罵。（路透）

泰國反政府學生團體14日號召民眾集結在曼谷民主紀念碑前，上萬人遊行前往總理府要總理下台，並呼籲王室改革，途中和保皇派民眾隔空叫陣並發生零星衝突。這是曼谷近四個月來第五度大規模街頭示威。官方在當地時間15日清晨宣布曼谷進入緊急狀態，禁止5人以上集會。

數名反對派領袖被捕

路透指出，這次街頭對立場面，令人憂心多年前支持不同陣營民眾在街頭暴力衝突的局面重演。而泰國警方稍早前更逮捕數名反對派領袖，並出動黃衣人前往鎮壓示威。

泰國學生從7月起發動多場示威，由於政府回應抗議訴求力道不如預期，加上國會拖延修憲進度，「自由人民」、「法政與遊行聯合陣線」及多個民主運動團體14日在民主紀念碑前再度舉行抗議活動，要求總理帕拉育下台。抗議團體同時呼籲勞工罷工和學生罷課，聲援示威活動。

泰王車隊遭嗆聲

參與抗議民眾一早就到民主紀念碑前集結。由於王室車隊將在傍晚經過同一個路段，穿著黃衣的保皇派民眾也早早就集結在路邊要迎接王室車隊。

抗議民眾下午2時30分從民主紀念碑前出發，警方以人牆隔開抗議團體和保皇派民眾，但雙方仍互擲水瓶並發生零星鬥毆。抗議民眾對著保皇派高舉象徵反獨裁的三根手指手勢，部分保皇派民眾叫罵回應。

數千抗議民眾沿著大馬路緩慢往總理府方向前進，高喊「帕拉育下台」、「封建必滅人民萬歲」等口號，中間一度遭到警方人牆阻擋。

泰國自7月以來掀起學運浪潮，學生團體「自由青年」7月18日在民主紀念碑前號召千人抗議，呼籲政府修憲、解散國會、改革王室以集停止騷擾異議人士，隨後幾場周末示威最多曾有兩萬多人參加，成為2014年軍事政變以來最大規模的抗議。在帕拉育2014年政變奪權前，泰國歷經多年街頭暴力示威，支持不同政治勢力的「黃衫軍」和「紅衫軍」在街頭不斷發生流血衝突，曼谷一些地標建築遭縱火燒毀。

泰王瓦吉拉隆功的車隊14日在安全人員護衛下，通過示威者聚集的街道。（路透）
泰王瓦吉拉隆功的車隊14日在安全人員護衛下，通過示威者聚集的街道。（路透）

泰國 遊行 緊急狀態

上一則

豪奢泰王 人民還能忍多久

下一則

「金」字招牌 北韓首現以金正恩命名大學

延伸閱讀

泰反政府示威 與保皇派衝突 曼谷進入緊急狀態

泰反政府示威 與保皇派衝突 曼谷進入緊急狀態
新書爆：威廉死不肯接受梅根 才與弟弟哈利不和

新書爆：威廉死不肯接受梅根 才與弟弟哈利不和
泰國蝦皮封鎖反政府店家惹民怨 遭網路圍剿後才解除

泰國蝦皮封鎖反政府店家惹民怨 遭網路圍剿後才解除
為隱私退王室…哈梅改當「網紅」出演Netflix真人秀 挨批虛偽

為隱私退王室…哈梅改當「網紅」出演Netflix真人秀 挨批虛偽

熱門新聞

魚療帶給人一種酥酥麻麻的感覺，許多人都非常享受魚療，一名中國女子到泰國魚療，因為實在太享受，一不小心就尿失禁了。圖／讀者提供

妹子魚療「爽到失禁」 竟害整池魚死光光

2020-10-10 08:30
泰國一對父母在推特上觀看A片時，發現女兒竟成了片中主角。示意圖／Ingimage

看「多人性愛片」驚見女兒成主角 嫌犯還是出家和尚

2020-10-15 08:38
巴西女模離奇失蹤，被警方發現人在貧民窟內徘徊。取自每日郵報

失蹤巴西女模躲貧民窟 流浪漢：她已經半裸徘徊多天

2020-10-12 15:32
在北韓閱兵儀式上出現的這款飛彈疑似新款洲際彈道飛彈。（美聯社）

北韓破天荒凌晨閱兵 葫蘆裡賣什麼藥？

2020-10-10 12:24
梅根與哈利何時返英，歐美媒體都在注意。圖／路透資料照片

威廉王子為了阻擋梅根嫁進皇室 竟曾使出這招！

2020-10-10 11:43
喬伊表示「將要捐精到90歲，幫助更多女子」。(取材自aftertimeexpires.com)

英男免費捐精「真槍」上床 12年已有150個孩子

2020-10-08 07:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺