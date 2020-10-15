豪奢泰王 人民還能忍多久

泰國因疫情觀光業大受影響，泰王瓦吉拉隆功卻不改豪奢生活習慣，引起民怨。(路透)

泰國 學生和民運人士從7月開始發起周末示威，要求政變奪權執政已六年的總理帕拉育下台，並呼籲改革王室。不滿執政者而發起示威，在泰國相當常見，但改革王室卻是極度敏感問題。

14日的抗議活動，有幾個和過去幾場示威不同之處。這次泰王瓦吉拉隆功人在國內，他的車隊還通過示威者行經的拉洽丹農大道。因此許多保皇派群眾穿著代表王室的黃衫現身，跟示威者爆發零星叫罵衝突。

瓦吉拉隆功登基後，的確有些不同以往的作為。他接管王室資產管理局，得以直接掌控該機構旗下據信超過300億美元資產。他下令將駐紮曼谷的兩支精銳步兵部隊轉為他直接指揮的御林軍，還成為1932年君主立憲以來首位冊封王妃的泰王，但王妃詩妮娜受封不到三個月被打入冷宮，過幾個月又讓她恢復頭銜。

近來最讓批評者不滿的是，泰國因疫情觀光 業大受影響，經濟低迷，瓦吉拉隆功卻不改豪奢生活習慣，不但長年住在德國 湖畔別墅並包下整座酒店讓后妃隨眾居住，還養了十幾架飛機供他私人使用。連德國政府都看不下去，德國外交部長馬斯7日在聯邦議會表示，「我方已表明態度，不應在德國國內指導泰國政治」。

示威學生認為，這種情況必須改變，王室的權勢財力不應無限制膨脹，應受到民選機關監督。然而，政府也很堅持，認為王室是泰國穩定的基石，依法不得批評。雙方立場如此對立，爆發衝突恐怕只是時間問題。