我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

豪奢泰王 人民還能忍多久

編譯中心／綜合14日電
泰國因疫情觀光業大受影響，泰王瓦吉拉隆功卻不改豪奢生活習慣，引起民怨。(路透)
泰國因疫情觀光業大受影響，泰王瓦吉拉隆功卻不改豪奢生活習慣，引起民怨。(路透)

泰國學生和民運人士從7月開始發起周末示威，要求政變奪權執政已六年的總理帕拉育下台，並呼籲改革王室。不滿執政者而發起示威，在泰國相當常見，但改革王室卻是極度敏感問題。

14日的抗議活動，有幾個和過去幾場示威不同之處。這次泰王瓦吉拉隆功人在國內，他的車隊還通過示威者行經的拉洽丹農大道。因此許多保皇派群眾穿著代表王室的黃衫現身，跟示威者爆發零星叫罵衝突。

瓦吉拉隆功登基後，的確有些不同以往的作為。他接管王室資產管理局，得以直接掌控該機構旗下據信超過300億美元資產。他下令將駐紮曼谷的兩支精銳步兵部隊轉為他直接指揮的御林軍，還成為1932年君主立憲以來首位冊封王妃的泰王，但王妃詩妮娜受封不到三個月被打入冷宮，過幾個月又讓她恢復頭銜。

近來最讓批評者不滿的是，泰國因疫情觀光業大受影響，經濟低迷，瓦吉拉隆功卻不改豪奢生活習慣，不但長年住在德國湖畔別墅並包下整座酒店讓后妃隨眾居住，還養了十幾架飛機供他私人使用。連德國政府都看不下去，德國外交部長馬斯7日在聯邦議會表示，「我方已表明態度，不應在德國國內指導泰國政治」。

示威學生認為，這種情況必須改變，王室的權勢財力不應無限制膨脹，應受到民選機關監督。然而，政府也很堅持，認為王室是泰國穩定的基石，依法不得批評。雙方立場如此對立，爆發衝突恐怕只是時間問題。

泰國 德國 觀光

上一則

全球首例 荷婦2度染疫病逝 抗體效力引疑

下一則

泰王室改革示威升溫 曼谷進入緊急狀態

延伸閱讀

向不戴口罩的人比中指！德國柏林廣告惹議被撤

向不戴口罩的人比中指！德國柏林廣告惹議被撤
泰反政府示威 與保皇派衝突 曼谷進入緊急狀態

泰反政府示威 與保皇派衝突 曼谷進入緊急狀態
紀念蒲美蓬逝世四周年 國王出席活動引爆示威

紀念蒲美蓬逝世四周年 國王出席活動引爆示威
德國不忍了！警告泰王 勿賴在德國「遠端治國」

德國不忍了！警告泰王 勿賴在德國「遠端治國」

熱門新聞

魚療帶給人一種酥酥麻麻的感覺，許多人都非常享受魚療，一名中國女子到泰國魚療，因為實在太享受，一不小心就尿失禁了。圖／讀者提供

妹子魚療「爽到失禁」 竟害整池魚死光光

2020-10-10 08:30
泰國一對父母在推特上觀看A片時，發現女兒竟成了片中主角。示意圖／Ingimage

看「多人性愛片」驚見女兒成主角 嫌犯還是出家和尚

2020-10-15 08:38
巴西女模離奇失蹤，被警方發現人在貧民窟內徘徊。取自每日郵報

失蹤巴西女模躲貧民窟 流浪漢：她已經半裸徘徊多天

2020-10-12 15:32
在北韓閱兵儀式上出現的這款飛彈疑似新款洲際彈道飛彈。（美聯社）

北韓破天荒凌晨閱兵 葫蘆裡賣什麼藥？

2020-10-10 12:24
梅根與哈利何時返英，歐美媒體都在注意。圖／路透資料照片

威廉王子為了阻擋梅根嫁進皇室 竟曾使出這招！

2020-10-10 11:43
喬伊表示「將要捐精到90歲，幫助更多女子」。(取材自aftertimeexpires.com)

英男免費捐精「真槍」上床 12年已有150個孩子

2020-10-08 07:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺