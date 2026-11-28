馬斯克今年3月得知伊朗未經授權便使用其「星鏈」衛星系統對美軍發動攻擊；美軍則利用僅限於地面行動的衛星服務來操作自殺式無人機，兩件事均讓他不開心。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 報導指伊朗曾未經授權利用星鏈攻擊美軍，而美軍也被揭使用星鏈軍用版支援無人機作戰，讓馬斯克強烈不滿並引發服務管控爭議。

知情人士透露，SpaceX執行長馬斯克 今年3月得知伊朗 未經授權便使用其「星鏈」衛星系統(Starlink)對美軍發動攻擊；美軍則利用僅限於地面行動的衛星服務來操作自殺式無人機，兩件事均讓他怒不可遏。

華盛頓郵報報導，三月第一周美國與以色列已開始轟炸伊朗；德黑蘭則向中東各地的美軍基地發射了大量彈道飛彈與無人機作為報復。三月一日，伊朗發動的一起無人機攻擊擊中了位於科威特希艾巴港(Port Shuaiba)的美軍設施，造成6名美軍人員喪生。

據紐約時報報導，今年一月當伊朗政府暴力鎮壓抗議民眾、封鎖通訊時，星鏈免費提供連線服務給伊朗境內持有終端設備的任何人。分析人士指出，SpaceX若願意其實可以停用任何偵測到位於伊朗境內的終端設備；但SpaceX並未這麼做，因為對抗政府的異議人士、一般伊朗民眾都在使用星鏈來繞過嚴格的網路管制。

華盛頓近東政策研究所資深研究員達格雷斯(Holly Dagres)表示對於伊朗人而言，網際網路、社群媒體是他們對外發聲、揭露國內現況的唯一管道，「據我了解，川普政府正是基於此理由不希望切斷星鏈服務。由於美國在德黑蘭並未設大使館，且記者也無法在伊朗境內自由報導，因此若要掌握當地實際情況，來自社群媒體和通訊軟體的開源情報就非常重要。」

兩位熟悉星鏈服務的人士指出，一旦終端設備流入民間，SpaceX便無法完全阻止這些設備落入敵對勢力手中，或被用來對付美軍。一位衛星產業高層表示兩難在於若全面關閉伊朗境內服務，那連異議人士也無法使用；若維持服務運作，伊斯蘭革命衛隊(IRGC)則可能將其用於武器系統中。」

此外，馬斯克也不滿美軍在「低成本無人作戰攻擊系統」(Low-cost Uncrewed Combat Attack System，LUCAS)無人機上使用「星盾」(Starshield，即星鏈軍用版本)。五角大廈先前僅支付了地面版服務的費用，並未涵蓋價格高出五倍的空中版方案。三月一日，馬斯克在X平台表示將終端設備用於武器系統已「違反了商業版星鏈的服務條款。此規定適用於所有用戶，一旦發現違規即會切斷服務。」