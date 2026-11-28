烏克蘭總統澤倫斯基。 （美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 澤倫斯基表示，烏軍近期在利比亞擊沉俄羅斯軍艦的行動，事前未與歐洲盟友協調，並向梅洛尼說明作戰目標僅針對俄軍。

烏克蘭 總統澤倫斯基 表示，烏克蘭軍方在利比亞海軍基地擊沉一艘俄羅斯 軍艦的行動，並未事先與歐洲盟友協調。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy） 昨天深夜表示，他與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）通話時證實這一點。

澤倫斯基在社群平台X發文說：「我們討論了目前正面臨的問題，彼此理解非常重要。」

他說：「我證實近期在利比亞的行動，是在未事先與歐洲盟友協調的情況下進行。」

俄烏戰爭自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來已進入第5年；梅洛尼曾警告基輔當局，勿讓這場戰爭外溢至地中海。

烏克蘭本月稍早表示，烏軍海上無人艇在班加西（Benghazi）一座海軍基地擊沉俄國軍艦「水星號」（Merkury），並於利比亞外海擊中一艘俄國貨輪；基輔聲稱該貨輪曾被用來運送武器。

基輔表示，這項行動是針對俄軍，而非利比亞本身。

澤倫斯基說：「我也強調我們的承諾，確保雙方主管機關分享所有必要資訊，並保持直接、定期且有效的溝通。」