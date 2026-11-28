烏軍在利比亞的行動引發義大利不滿，讓國內反援烏聲浪升高。圖為烏克蘭無人艇22日逼近利比亞班加西外海船隻的影片截圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭襲擊利比亞外海俄軍船艦後，雖稱無意擴戰，仍引發義大利強烈不滿，並加深歐洲國家對持續援烏的疑慮。

對於烏克蘭 22日以無人艇攻擊利比亞班加西港及其近海的三艘俄羅斯 船艦，其中一艘俄軍護衛艦「水星號」被擊沉，烏克蘭外長西比哈26日在社媒X發文聲稱，烏方無意將俄國對烏克蘭發動的戰爭，擴大至利比亞或任何其他國家。

利比亞自強人格達費2011年被北約支持的反抗行動推翻和槍殺後，即陷入內戰割據。一方是聯合國承認的全國團結政府（GNU），首府在的黎波里，控制利比亞西部；一方是控制利比亞東部與南部、由將領哈夫塔領導的國民軍（LNA）支持，且長期和莫斯科關係密切的政府，首府在班加西。

西比哈在上述發文說，他已向利比亞（東、南部當局的）代理外長巴奧爾強調，烏克蘭從未採取任何針對利比亞或其人民的行動；對這次行動造成非預期的後果感到遺憾，並向利比亞人民致上慰問。

烏克蘭總統澤倫斯基聲稱，地中海的襲擊具「示範性」，證明即使基輔持續遭俄軍無人機與飛彈轟炸，烏克蘭仍有能力打擊遠在海外的俄國軍事資產。

除了克里姆林宮26日表示，烏克蘭企圖將這場戰爭擴大至地中海及波羅的海，義大利 總理梅洛尼同日也強調，這場戰爭絕不能、也不可以擴大至地中海；「我們在這點上必須非常明確，就像這幾天我們對烏克蘭友人傳達的」。

義大利副總理薩爾維尼矢言自明年初起，就反對進一步援烏。他所屬的「聯盟黨」25日聲明，在沒先與多年來提供烏軍支持的西方夥伴協商下，尤其沒和在利比亞擁有重大戰略利益的義大利商量下，就在別的主權國家領土上採取軍事行動，令人無法接受。

對於義大利國內反對持續援烏的聲浪日益高漲，梅洛尼承受更大壓力。另據POLITICO政治新聞網報導，德國非營利機構柯爾伯基金會本周民調顯示，德國民眾支持援烏的比例，從一年前的59%掉到46%，顯示隨俄烏戰爭已接近5年，歐洲民眾對戰事的厭倦感日益加深。

美國總統川普26日則表示，「我在中國與俄國總統普亭會談時，花很多時間談一件事，就是我希望，普亭總統停止對歐洲領土的一切軍事侵略，希望俄烏能達成協議，而且迅速達成；我的確相信，這種可能性很大」。