歐盟援烏貸款與長期預算談判陷僵局，相關議題將延至12月中旬峰會續談。圖為德國總理梅爾茨在布魯塞爾歐盟峰會媒體會發言。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 歐盟峰會就援烏450億歐元貸款與7年預算談判14小時仍破局，德國要求各國共同分攤引發爭議，相關議題將延至12月再議。

歐盟 27個成員國領袖11月26日在布魯塞爾舉行特別峰會，討論2027年提供烏克蘭 450億歐元（約493億美元）貸款 ，以及2028至2034年長期預算。經過近14小時談判，領袖仍未能達成協議，歐洲理事會主席柯斯塔27日宣布，相關議題將延至12月17、18日的峰會再議。

綜合美聯社、衛報等媒體報導，柯斯塔表示，27個成員國中有24國支持這筆援烏貸款，但匈牙利、斯洛伐克及捷克仍不願參與，保加利亞原本反對援烏貸款、此次峰會表態鬆動，願參與非軍事部分。這項貸款是歐盟執委會提出的2027年援助方案，規畫最多250億歐元（約274億美元）用於軍事支援，另200億歐元（約219億美元）協助烏克蘭政府維持學校、醫院等公共服務，並非已經核准的撥款。烏克蘭預估明年將面臨約700億歐元（約767億美元）資金缺口，歐盟希望藉此填補部分需求。

德國總理梅爾茨是要求所有成員國共同分攤的主要推手。他在峰會前重申，不能只由23或24國承擔援烏責任，並警告若無法取得所有國家對貸款的共同承諾，德國將阻擋下一個7年期預算協議。梅爾茨認為，援助烏克蘭攸關歐洲安全，不應讓部分國家享有歐盟共同決策的成果，卻拒絕分擔成本。

斯洛伐克總理費佐批評梅爾茨的做法形同勒索，並表明斯洛伐克不會參與新貸款。捷克總理巴比斯則主張，烏克蘭融資應與歐盟長期預算分開協商，認為將凝聚基金與援烏貸款掛鉤不可接受。匈牙利也反對增加對烏克蘭的資金承諾。這些國家都是歐盟預算的淨受益國，若德國真的阻擋預算，可能影響其取得的歐盟補助。

保加利亞的立場則有所鬆動。總理拉德夫表示，保加利亞願意參與200億歐元的非軍事援助部分，但不會出資購買武器及彈藥。

援烏貸款也與歐盟下一個7年預算談判糾纏在一起。2028至2034年預算規模約1.6兆歐元，各國對總額、支出分配及新增財源意見不一。德國、荷蘭等淨出資國希望控制預算規模，把資源轉向國防及競爭力；法國等國則力保農業補貼與區域凝聚基金。柯斯塔指出，領袖未能就預算規模、各項支出分配及新增財源三大問題取得共識，原定第二天的會議也因此取消。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫則批評，歐盟持續編列資金援助烏克蘭，只會使基輔更不願參與和平進程。