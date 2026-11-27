俄羅斯薩馬拉州煉油廠遇襲後冒出濃煙。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭宣稱以國產「閃光」雷射防空系統擊落俄軍噴射無人機，寫下全球首例，同時持續攻擊俄國煉油廠，令俄原油加工量跌至20多年來新低。

烏克蘭 總統國防科技顧問貝斯克雷斯特諾夫25日表示，烏軍首次在實戰中以國產「閃光」（Blysk）雷射防空系統擊落俄軍「天竺葵」（Geran）噴射無人機 ，稱此為全球首例。另有報導指出，烏方自10月底起頻攻俄國煉油廠，俄原油加工量降至20多年來新低。

基輔獨立報25日報導，烏克蘭總統澤倫斯基 的國防科技顧問貝斯克雷斯特諾夫（Serhii Beskrestnov）25日在Telegram發文，證實負責保護一處關鍵基礎設施的「閃光」雷射系統，擊落1架來襲的俄製「天竺葵」噴射動力無人機。他強調，這是烏國自製雷射武器首度在實戰中展現成果。基輔獨立報25日也報導此事，稱此為雷射武器擊落噴射動力無人機的全球首例。

據報導，開發商「Carmine Sky」於11月初將首套「閃光」系統投入試驗性部署，協助保衛首都基輔；自由時報則指系統部署日期為19日。「閃光」輸出功率約4千瓦，有效射程可達1公里，以高能量雷射持續照射，使無人機關鍵元件過熱而失效、墜毀。報導指出，雷射武器主要消耗電力，成本低於攔截無人機或防空飛彈，但易受天候與雲霧影響，也不易精準追蹤高機動性目標。貝斯克雷斯特諾夫說，系統仍在測試，現階段談量產言之過早。

報導分析，俄軍已將活塞發動機無人機改良為噴射動力版本，今年起大量用於空襲烏國城市，這類無人機速度更快、機動性更高，使烏軍難以攔截。自由時報引述報導稱，烏克蘭對傳統螺旋槳無人機的攔截率約九成，對噴射無人機僅約57%。烏克蘭軍事非營利組織「活著回來」（Come Back Alive）估計，俄國單月可生產約1200架「天竺葵-4」與800架「天竺葵-5」，且產量持續攀升。

在外交方面，美國總統川普25日在佛州海湖莊園與北約秘書長呂特閉門會談，會後發表共同聲明，呼籲俄羅斯不要擴大戰事，並盡快以和平方式結束戰爭。呂特強調，任何終戰協議都必須納入對烏克蘭的安全保障。呂特接受福斯新聞訪問時表示，川普包括在深圳會議期間的作為，都是在試探俄國總統普亭是否認真看待談判，因此應持續施壓。川普女婿、美國特使庫希納接受德國播客訪問時坦言，俄烏分歧未能化解，俄方宣稱擁有的烏東領土問題「有點陷入僵局」，並警告戰事久拖恐使局勢升級。

另據自由時報26日報導，烏克蘭自10月底發動新一波攻勢以來，幾乎每天攻擊俄國燃料生產設施。彭博統計顯示，俄國至少18座煉油廠遭攻擊，部分廠區仍維持較低產能或迅速復產。睿諮得能源推估的俄國原油加工量，創20多年新低，且尚未計入25日薩馬拉州兩座煉油廠遇襲的影響。普亭24日坦言，俄國國內石油產品市場「依然具有挑戰性」，並矢言回應烏方攻擊。