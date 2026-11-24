利比亞東西部陷分裂 恐淪俄烏新戰線
烏克蘭攻擊停靠利比亞的俄艦，引發外界擔憂利比亞這個東西分裂、各倚外力的國家，正被捲入俄烏戰爭並可能成為新戰線。
AI摘要
文章摘要整理：
烏克蘭攻擊停靠利比亞的俄艦，引發外界擔憂利比亞這個東西分裂、各倚外力的國家，正被捲入俄烏戰爭並可能成為新戰線。
烏克蘭無人艇擊沉停靠利比亞港口的俄羅斯軍艦，讓外界憂心陷入東西部分裂、各自依靠不同外國勢力的利比亞，恐進一步捲入俄烏衝突。
2011年北約支持的起義推翻格達費政權後，利比亞便陷入長期動盪與內戰，逐漸形成東西部兩大對立陣營，至今仍未建立統一政府。
西部以首都的黎波里為中心，由總理德貝巴領導的民族團結政府掌權，獲得聯合國承認，並與土耳其及西方國家維持軍事與安全合作。東部則由軍事強人哈夫塔領導的利比亞國民軍掌控，哈夫塔與俄羅斯關係密切，俄國利用利比亞東部的港口及軍事基地作為北非戰略據點。
這種局面使利比亞不僅面臨內部政治分裂，也成為國際強權競逐影響力的場域。
這次烏克蘭擊沉停泊在利比亞東部班加西海軍基地的俄艦「水星號」，當地距離俄烏戰爭前線逾2000公里，顯示烏克蘭打擊俄軍及其後勤網的行動，已延伸至地中海。
烏克蘭早已在利比亞暗中部署。今年4月，美聯社曾引述利比亞官員報導，烏克蘭無人機專家在利比亞西部的黎波里等地活動，疑似與德貝巴政府達成祕密協議進駐當地，相關部署據稱獲得部分西方國家支持。
今年3月，一艘俄國液化天然氣油輪「北極大都會號」在地中海遇襲，俄羅斯當時指控烏克蘭從利比亞海岸出動無人艇攻擊這艘俄船。
美聯社其後引述利比亞官員指出，攻擊可能是從的黎波里一處軍事設施發起。
利比亞東部政府領導人哈瑪德已向聯合國提出申訴，要求調查烏克蘭軍事人員是否在當地活動，以及利比亞西部據點是否曾被用來發射無人艇。他說，利比亞領土及港口不應成為外國勢力解決爭端的工具。
外界擔憂，若俄羅斯為保護在利比亞的利益而加強軍事部署，或對烏克蘭在利比亞西部的活動採取反制措施，恐加深利比亞東西部對立，也讓土耳其及西方國家面臨更大介入壓力。利比亞恐從外國勢力競逐的場域，進一步淪為俄烏戰爭向外蔓延的新戰線。
因為這顯示俄烏衝突已延伸到地中海與利比亞，且利比亞東西部本就各自依靠不同外國勢力，若俄方強化部署，當地對立與外部介入都可能加劇。 西部以的黎波里為中心，由德貝巴領導的民族團結政府主導，獲聯合國承認，並與土耳其及西方國家合作；東部則由哈夫塔的利比亞國民軍控制，與俄羅斯關係密切。 報導指出烏克蘭無人機專家疑在的黎波里等地活動，並可能借西部據點發動無人艇攻擊；俄羅斯則利用利比亞東部港口與基地作為北非戰略據點，雙方都在暗中布局。
精華 FAQ
因為這顯示俄烏衝突已延伸到地中海與利比亞，且利比亞東西部本就各自依靠不同外國勢力，若俄方強化部署，當地對立與外部介入都可能加劇。
西部以的黎波里為中心，由德貝巴領導的民族團結政府主導，獲聯合國承認，並與土耳其及西方國家合作；東部則由哈夫塔的利比亞國民軍控制，與俄羅斯關係密切。
報導指出烏克蘭無人機專家疑在的黎波里等地活動，並可能借西部據點發動無人艇攻擊；俄羅斯則利用利比亞東部港口與基地作為北非戰略據點，雙方都在暗中布局。
上一則
駭客揭被隱瞞的數據 70萬俄羅斯士兵 戰死烏克蘭境內
下一則