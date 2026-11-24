AI摘要 文章摘要整理： 最新估算顯示俄軍在烏克蘭戰爭中陣亡已超過70萬人，駭客提供的官方資料與科學推估成為重要依據，也凸顯克里姆林宮長期隱瞞戰損。

流亡海外的俄羅斯 媒體Meduza與Mediazona於23日發布的最新估算顯示，已有超過70萬名俄羅斯士兵在烏克蘭 戰爭中陣亡。

紐約時報報導，多年來Meduza與Mediazona一直持續追蹤俄軍的陣亡人數，主要透過分析俄羅斯的遺產繼承紀錄、訃聞來統計。兩組親烏克蘭駭客 團體「白俄羅斯網路游擊隊」(Cyber Partisans of Belarus)與「沉默烏鴉」(Silent Crow)，在過去幾周將俄烏戰爭的傷亡資料提供給了多家媒體，為分析工作提供了重要新來源，其中包括來自俄羅斯民事登記系統、政府資料交換系統的資料；這些系統會將去識別化後的資訊傳送給聯邦國家統計局，作為彙編國家統計資料的依據。

截至9月俄羅斯官方紀錄中至少已有49萬名士兵死亡，然而俄政府的死亡登記不是最新資料，如前述數字並未涵蓋2025、2026年的許多死亡案例。兩家媒體運用科學推估方法，計算出若所有死亡登記皆已即時更新，且將那些列為失蹤但極可能已經死亡的人員也納入計算，總陣亡人數將會達到多少。根據這項推估，俄羅斯損失的士兵人數可能已超過70萬人。紐時並未分析或獨立查證這些數字。

這項新估算比先前的評估大幅增加。克里姆林宮一直對俄羅斯民眾隱瞞這些資訊，導致許多俄國人僅粗淺瞭解前線死亡規模。

卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)資深研究員考夫曼(Michael Kofman)指出，儘管俄羅斯士兵的損失速度超過了徵兵速度，但莫斯科今年徵集的士兵人數仍有望達到40萬9000名，因為當局持續提供優渥薪資以吸引民眾入伍。

公開資訊中關於烏克蘭損失士兵的可靠情報相對較少，不過一般認為俄羅斯損失遠大於烏克蘭，因為進攻方傷亡通常較慘重，俄羅斯採取的戰術也加劇戰場上的傷亡。華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)估計截至6月，已有15萬名烏克蘭作戰人員陣亡；另兩個專門追蹤烏克蘭陣亡公開資訊的網站Lostarmour.info與UALosses.org則指出，陣亡與失蹤總數已遠超過20萬人。