駭客揭被隱瞞的數據 70萬俄羅斯士兵 戰死烏克蘭境內
最新估算顯示俄軍在烏克蘭戰爭中陣亡已超過70萬人，駭客提供的官方資料與科學推估成為重要依據，也凸顯克里姆林宮長期隱瞞戰損。
AI摘要
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最新估算顯示俄軍在烏克蘭戰爭中陣亡已超過70萬人，駭客提供的官方資料與科學推估成為重要依據，也凸顯克里姆林宮長期隱瞞戰損。
流亡海外的俄羅斯媒體Meduza與Mediazona於23日發布的最新估算顯示，已有超過70萬名俄羅斯士兵在烏克蘭戰爭中陣亡。
紐約時報報導，多年來Meduza與Mediazona一直持續追蹤俄軍的陣亡人數，主要透過分析俄羅斯的遺產繼承紀錄、訃聞來統計。兩組親烏克蘭駭客團體「白俄羅斯網路游擊隊」(Cyber Partisans of Belarus)與「沉默烏鴉」(Silent Crow)，在過去幾周將俄烏戰爭的傷亡資料提供給了多家媒體，為分析工作提供了重要新來源，其中包括來自俄羅斯民事登記系統、政府資料交換系統的資料；這些系統會將去識別化後的資訊傳送給聯邦國家統計局，作為彙編國家統計資料的依據。
截至9月俄羅斯官方紀錄中至少已有49萬名士兵死亡，然而俄政府的死亡登記不是最新資料，如前述數字並未涵蓋2025、2026年的許多死亡案例。兩家媒體運用科學推估方法，計算出若所有死亡登記皆已即時更新，且將那些列為失蹤但極可能已經死亡的人員也納入計算，總陣亡人數將會達到多少。根據這項推估，俄羅斯損失的士兵人數可能已超過70萬人。紐時並未分析或獨立查證這些數字。
這項新估算比先前的評估大幅增加。克里姆林宮一直對俄羅斯民眾隱瞞這些資訊，導致許多俄國人僅粗淺瞭解前線死亡規模。
卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)資深研究員考夫曼(Michael Kofman)指出，儘管俄羅斯士兵的損失速度超過了徵兵速度，但莫斯科今年徵集的士兵人數仍有望達到40萬9000名，因為當局持續提供優渥薪資以吸引民眾入伍。
公開資訊中關於烏克蘭損失士兵的可靠情報相對較少，不過一般認為俄羅斯損失遠大於烏克蘭，因為進攻方傷亡通常較慘重，俄羅斯採取的戰術也加劇戰場上的傷亡。華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)估計截至6月，已有15萬名烏克蘭作戰人員陣亡；另兩個專門追蹤烏克蘭陣亡公開資訊的網站Lostarmour.info與UALosses.org則指出，陣亡與失蹤總數已遠超過20萬人。
流亡俄媒Meduza與Mediazona根據新取得的資料推估，俄羅斯在烏克蘭戰爭中的陣亡士兵已超過70萬人，遠高於俄方公開紀錄所顯示的數字。 兩個親烏駭客團體提供俄羅斯民事登記系統與政府資料交換系統資料，媒體再結合遺產繼承紀錄、訃聞與科學推估，估算出更完整的死亡總數。 文中指出俄羅斯官方資訊落後且長期隱瞞戰損，但外界普遍認為俄軍傷亡明顯高於烏軍；CSIS估烏軍截至6月有15萬人陣亡，其他網站則估失蹤與陣亡已逾20萬人。
精華 FAQ
流亡俄媒Meduza與Mediazona根據新取得的資料推估，俄羅斯在烏克蘭戰爭中的陣亡士兵已超過70萬人，遠高於俄方公開紀錄所顯示的數字。
兩個親烏駭客團體提供俄羅斯民事登記系統與政府資料交換系統資料，媒體再結合遺產繼承紀錄、訃聞與科學推估，估算出更完整的死亡總數。
文中指出俄羅斯官方資訊落後且長期隱瞞戰損，但外界普遍認為俄軍傷亡明顯高於烏軍；CSIS估烏軍截至6月有15萬人陣亡，其他網站則估失蹤與陣亡已逾20萬人。
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