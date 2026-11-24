衛星圖像顯示，利比亞東部班加西港停泊的兩艘船艦遇襲，圖右的俄國軍艦「水星號」正沉沒。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭宣布在利比亞近海以無人艇重創俄羅斯船艦，擊沉水星號並命中安加拉號，克里姆林宮則揚言將讓基輔付出痛苦代價。

兩艘俄羅斯 船艦原停泊在北非國家利比亞的班加西港，22日被無人艇攻擊。烏克蘭 總統澤倫斯基 23日在社媒X平台發文，證實是烏方所為，且其中一艘是俄國海軍小型護衛艦「水星號」，已被擊沉。外媒報導指出，這是俄烏鏖戰四年多來，烏克蘭發動的最成功海上攻擊之一。班加西目前由利比亞親俄的國民軍控制。

消息人士指稱，控制利比亞東、南部的政府海、空軍，22日晚間在班加西外海攔截20多艘無人艇。該政府說，兩艘船艦(即水星號和安加拉號)船員都已獲救。

衛星影像也顯示，水星號已沉沒。班加西港位於地中海，距烏南境逾1600公里。

澤倫斯基在上述發文寫道，「這全都發生在利比亞近海。我軍部署七艘國造無人艇。敵方雖盡全力抵擋攻擊，但水星號仍被擊沉；同時摧毀一架卡27(Ka-27)軍用直升機」。他還寫道，2023年開始服役的水星號是俄軍最新船艦之一。

澤倫斯基也在該發文提到，「我軍第二個目標是俄國的乾貨船『安加拉號』，敵方用來運送武器。結果是命中目標」。

幾小時後，據稱裝載軍用物資且與俄國有關連的貨輪「亞斯卡隆號」，也在班加西港外海被無人艇攻擊。克里姆林宮發言人佩斯科夫23日說，相關攻擊將給基輔帶來極痛苦的後果。

俄國黑海艦隊自2022年2月俄烏開戰以來，已損失20多艘船艦。烏克蘭同年4月擊沉該艦隊旗艦「莫斯科號」後，該艦隊就將大部分船艦從克里米亞半島，轉移至俄國在黑海的諾沃羅西斯克港。

俄烏戰爭初期，烏克蘭就已建立無人艇戰力，並多次攻擊黑海的俄國軍艦及海軍設施。這使克里米亞塞凡堡基地不再安全，俄國黑海艦隊總部就位於該基地。

利比亞自強人格達費2011年被北約(NATO)支持的起義推翻與槍殺後，即陷入內戰割據。一方是聯合國承認的全國團結政府(GNU)，首府在的黎波里，控制利比亞西部，總理為德貝巴；一方是控制利東、由將領哈夫塔領導的國民軍(LNA)支持，且長期和莫斯科關係密切的政府，總理為哈瑪德，首府在班加西。

利東政府譴責俄國船艦遇襲為侵犯主權且威脅海上安全，將採取法律及外交措施，並強調港口和海軍基地設施皆安然無恙，在火勢撲滅且現場安全無虞後，將恢復運作。

聯合國利比亞支助特派團(UNSMIL)也表達嚴重關切，並呼籲展開立即、獨立與透明的調查，各方應保持克制。UNSMIL在X平台寫道，利比亞承擔不起，也不該淪為外國衝突的角力場。

一架烏克蘭無人機21日才在波羅的海東部攻擊俄國貨輪「斯巴達二號」。該貨輪遇襲後漂流至芬蘭領海。芬蘭總理歐爾波在X平台寫道，「戰爭正蔓延到我們附近地區」。

烏克蘭攻擊停泊利比亞俄艦(資料來源：綜合外媒)