俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭無人艇擊沉停泊在利比亞班加西的俄羅斯軍艦後，澤倫斯基稱其為典範行動，克里姆林宮則揚言將使烏方付出痛苦代價。

烏克蘭 總統澤倫斯基稍早在社群媒體X發文證實，烏克蘭無人艇擊沉停泊在利比亞港市班加西的俄羅斯 海軍小型護衛艦「水星號」（Merkury），並稱「這是一次堪稱典範的烏克蘭軍事行動」。英國天空新聞報導，俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫警告，這些行動將為烏方帶來痛苦的後果。

佩斯科夫表示俄羅斯國防部將公布相關細節，他同時警告烏克蘭：「這些行動將為基輔政權帶來極其痛苦的後果。我想重申普亭 總統在中國深圳發表的一項聲明，他重申我軍做法和行動方針將會持續下去。」