回應烏軍無人艇擊沉俄艦 克宮：將帶來痛苦後果
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烏克蘭無人艇擊沉停泊在利比亞班加西的俄羅斯軍艦後，澤倫斯基稱其為典範行動，克里姆林宮則揚言將使烏方付出痛苦代價。
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烏克蘭無人艇擊沉停泊在利比亞班加西的俄羅斯軍艦後，澤倫斯基稱其為典範行動，克里姆林宮則揚言將使烏方付出痛苦代價。
烏克蘭總統澤倫斯基稍早在社群媒體X發文證實，烏克蘭無人艇擊沉停泊在利比亞港市班加西的俄羅斯海軍小型護衛艦「水星號」（Merkury），並稱「這是一次堪稱典範的烏克蘭軍事行動」。英國天空新聞報導，俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫警告，這些行動將為烏方帶來痛苦的後果。
佩斯科夫表示俄羅斯國防部將公布相關細節，他同時警告烏克蘭：「這些行動將為基輔政權帶來極其痛苦的後果。我想重申普亭總統在中國深圳發表的一項聲明，他重申我軍做法和行動方針將會持續下去。」
澤倫斯基在社群媒體X證實，烏克蘭無人艇擊沉的是俄羅斯海軍小型護衛艦「水星號」（Merkury）。他並形容這次行動是一次堪稱典範的烏克蘭軍事行動。 報導指出，「水星號」當時停泊在利比亞港市班加西，烏克蘭無人艇是在該地對其發動攻擊並將其擊沉。這也顯示戰事影響已延伸到海外相關軍事目標。 克宮發言人佩斯科夫警告，這些行動將為基輔政權帶來極其痛苦的後果，並表示俄羅斯國防部會公布細節。他同時重申普亭的說法，稱俄方作法與行動方針將持續下去。
精華 FAQ
澤倫斯基在社群媒體X證實，烏克蘭無人艇擊沉的是俄羅斯海軍小型護衛艦「水星號」（Merkury）。他並形容這次行動是一次堪稱典範的烏克蘭軍事行動。
報導指出，「水星號」當時停泊在利比亞港市班加西，烏克蘭無人艇是在該地對其發動攻擊並將其擊沉。這也顯示戰事影響已延伸到海外相關軍事目標。
克宮發言人佩斯科夫警告，這些行動將為基輔政權帶來極其痛苦的後果，並表示俄羅斯國防部會公布細節。他同時重申普亭的說法，稱俄方作法與行動方針將持續下去。
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澤倫斯基承認 烏軍無人艇擊沉停泊利比亞俄艦
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