美國Vantor公司提供衛星影像顯示，俄羅斯海軍小型護衛艦「水星號」22日遭無人艇襲擊後在利比亞港市班加西一處海軍基地傾覆。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 澤倫斯基證實，烏軍以7艘自主無人艇在利比亞外海攻擊俄軍水星號護衛艦與安加拉號貨船，聲稱已成功達成作戰目標。

一艘停泊在利比亞港市班加西的俄羅斯 海軍小型護衛艦「水星號」（Merkury）23日凌晨遭無人艇攻擊爆炸沉沒，英國衛報報導，烏克蘭 總統澤倫斯基 證實這是烏軍攻擊行動。

澤倫斯基在社群媒體X發文表示：「這是一次堪稱典範的烏克蘭軍事行動，作為對俄國戰爭的回應。我感謝烏克蘭安全局（SBU）的英勇戰士，以及所有參與執行這項任務的烏克蘭武裝部隊官兵。」

他說：「我在22日和23日聽取關於此次行動個階段的詳細簡報，我們所設定的目標，均已成功達成。整個行動發生在利比亞沿海，我們的戰士部署七艘烏克蘭自主研發的無人艇。儘管敵方竭盡全力試圖攔截此次攻擊，俄國水星號護衛艦仍遭擊沉。這是俄國最新型的軍艦之一，於2023年正式服役，也就是在俄國全面入侵烏克蘭期間。此外，一架Ka-27軍用直升機也隨同該艦一同被摧毀。」

澤倫斯基寫道：「我們第二個目標是俄羅斯乾貨船安加拉號(MV Angara)。敵方利用這艘船運輸武器。行動結果：目標成功命中。我們將繼續在指定海域執行作戰任務，回應俄國侵略行為，並持續發展烏克蘭自主武器。榮耀歸於烏克蘭！ 」

利比亞東部軍方官員先前告訴美聯社，初步通報指出，數艘烏克蘭無人艇對這艘小型護衛艦發動攻擊。至少4艘無人艇遭攔截摧毀，另有2艘命中艦身，引發劇烈爆炸。

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

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