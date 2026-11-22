美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）19日在中國深圳舉行雙邊會晤。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 俄羅斯軍艦與貨船在利比亞、波羅的海接連遇襲，外界疑為烏克蘭擴大打擊俄方運輸網；同時川普稱普亭為朋友的說法，也在美國與歐洲引發政治爭議。

華爾街日報報導，俄羅斯兩艘船艦接連在遠離烏克蘭 戰場的地區遇襲，一艘軍艦22日在利比亞港口遭到攻擊，另一艘貨船21日則在波羅的海遭無人機攻擊。兩起事件均疑似烏克蘭所為，顯示烏方正將攻擊範圍擴大至俄羅斯境外，試圖打擊支撐俄軍作戰的海上運輸網絡。衛星影像顯示，遭襲軍艦在利比亞港口冒出濃煙，船體部分沉入水中。

遭襲的俄羅斯軍艦為守護級護衛艦「水星號」（Merkury），隸屬俄羅斯黑海艦隊，當時正停靠利比亞地中海沿岸城市班加西（Benghazi）港口。利比亞東部政府表示，初步調查顯示，軍艦可能遭無人載具攻擊。該艦原本正在返回俄羅斯途中，停靠班加西補充燃料及物資。

俄羅斯黑海艦隊自2022年俄烏戰爭爆發以來，已損失超過20艘船艦。烏克蘭擊沉黑海艦隊旗艦「莫斯科號」後，俄軍便將大部分艦艇從克里米亞半島轉移至俄羅斯的新羅西斯克（Novorossiysk）。俄羅斯多年來也持續在利比亞東部維持軍事部署，並與當地軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）合作。

另一起攻擊發生在波羅的海，俄羅斯貨船「斯巴達二號」（Sparta II）21日遭2架無人機攻擊，隨後漂入芬蘭領海。芬蘭當局展開海上救援，俄羅斯在芬蘭及愛沙尼亞協助下，於22日晚間將貨船拖離芬蘭領海。

斯巴達二號原本正駛往俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）。烏克蘭及軍事分析人士指出，這艘貨船曾協助俄羅斯運送軍事裝備。2022年，烏克蘭指控該船從敘利亞運送S-300防空系統，經土耳其海峽前往俄羅斯黑海港口。該船所屬的Oboronlogistics公司主要為俄羅斯國防部提供物流服務，已遭美國制裁。

芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）在社群平台X表示：「戰爭正蔓延到我們周邊地區。」他指出，烏克蘭有權反擊侵略者。烏克蘭與俄羅斯仍未對這兩起攻擊發表評論。

另一方面，衛報報導，美國總統川普 19日在中國大陸與俄羅斯總統普亭 會面時，親暱稱對方是「我的朋友」，引發美國國會議員及歐洲盟友批評。不過，美國國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）22日公開力挺川普，表示「完全信任」總統的用詞，考量到美中俄峰會討論避免核事件的背景下，稱普亭為朋友「完全恰當」。

川普19日在中國深圳與普亭及中國大陸國家主席習近平舉行三方峰會前，曾指著普亭說：「他是誰？他是我的朋友。」儘管引發爭議，川普21日仍在社群媒體發布兩人握手的照片，並附上「我的朋友」（My Friend）字樣。

不過，當被問及普亭是否真的是美國的朋友，克萊頓僅回應：「在烏克蘭問題上，他不是美國的朋友。完全不是，絕對不是。」