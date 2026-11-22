澤倫斯基：俄無人機襲基輔州住宅大樓 至少14人失聯
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俄羅斯無人機今晨襲擊基輔州住宅大樓，造成5層公寓部分倒塌，至少14人疑似受困瓦礫下，救援單位已撤離9人並控制火勢。
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俄羅斯無人機今晨襲擊基輔州住宅大樓，造成5層公寓部分倒塌，至少14人疑似受困瓦礫下，救援單位已撤離9人並控制火勢。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯無人機今天上午襲擊基輔州一棟住宅大樓，至少有14人可能仍受困在瓦礫堆下。
路透社報導，澤倫斯基在社群平台X發文指出：「俄羅斯發動無人機攻擊後，一棟5層樓公寓部分倒塌。我感謝第一線救援人員迅速採取行動，目前已有9人被撤離，火勢也已受到控制。」
地方官員表示，這起攻擊造成2人受傷，其中包括一名青少年。
緊急救援單位提供的畫面顯示，救援人員在一大片瓦礫堆中搜尋，透過梯子和起重機平台協助居民從受損建築物撤離。
攻擊發生在基輔州，一棟5層樓住宅公寓遭無人機擊中後部分倒塌，現場出現大量瓦礫，救援人員正持續搜尋可能受困者。 澤倫斯基表示至少14人可能仍受困在瓦礫堆下；截至目前，救援人員已成功撤離9人，並且已將現場火勢控制住。 地方官員指出，攻擊已造成2人受傷，其中包括1名青少年；救援畫面顯示，搜救人員正用梯子與起重機平台協助居民撤離。
精華 FAQ
攻擊發生在基輔州，一棟5層樓住宅公寓遭無人機擊中後部分倒塌，現場出現大量瓦礫，救援人員正持續搜尋可能受困者。
澤倫斯基表示至少14人可能仍受困在瓦礫堆下；截至目前，救援人員已成功撤離9人，並且已將現場火勢控制住。
地方官員指出，攻擊已造成2人受傷，其中包括1名青少年；救援畫面顯示，搜救人員正用梯子與起重機平台協助居民撤離。
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