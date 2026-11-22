烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 俄羅斯無人機今晨襲擊基輔州住宅大樓，造成5層公寓部分倒塌，至少14人疑似受困瓦礫下，救援單位已撤離9人並控制火勢。

烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯無人機 今天上午襲擊基輔州一棟住宅大樓，至少有14人可能仍受困在瓦礫堆下。

路透社報導，澤倫斯基在社群平台X發文指出：「俄羅斯發動無人機攻擊後，一棟5層樓公寓部分倒塌。我感謝第一線救援人員迅速採取行動，目前已有9人被撤離，火勢也已受到控制。」

地方官員表示，這起攻擊造成2人受傷，其中包括一名青少年。

緊急救援單位提供的畫面顯示，救援人員在一大片瓦礫堆中搜尋，透過梯子和起重機平台協助居民從受損建築物撤離。