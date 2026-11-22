士兵20日在波蘭東南部，參加志願者聯盟舉辦的軍事演習。(歐新社)

波蘭 當局今天表示，已經確認20日墜落東南部的3個飛行物體均為俄羅斯 巡弋飛彈。北大西洋公約組織正準備開會討論波蘭總理圖斯克稱之為「挑釁」的這起事件。

法新社報導，波蘭東南部城市盧布林（Lublin）檢察官辦公室表示，經鑑驗20日墜落諾維利波維茨（Nowy Lipowiec）、魯德尼克（Rudnik）及莫洛迪奇（Molodycz）等村莊的飛彈殘骸，確認全數為俄製Kh-101飛彈。

檢察官辦公室在聲明中表示，鑑驗結果顯示，「這些飛彈全數於2026年第4季在莫斯科州杜布納（Dubna）一間工廠生產」。

波蘭當局最初以為墜落的是兩枚飛彈和一架噴射動力無人機。相關飛彈墜落事件並未造成人員受傷，但是其中一枚墜地後引發爆炸及火災。

北大西洋公約組織（NATO）盟國明天將在布魯塞爾開會討論圖斯克（Donald Tusk）譴責是克里姆林宮「蓄意挑釁」的這起事件。

飛彈墜落地點接近數千名歐洲「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）部隊官兵正進行演習所在。這個聯盟是為支援烏克蘭而成立。