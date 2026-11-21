烏無人機襲俄貨輪引發火災 俄直升機疑侵入芬蘭領空
烏克蘭無人機擊中俄羅斯貨輪引發火災後，芬蘭又通報俄國直升機疑侵犯領空，芬蘭方面認為兩案可能相關並持續監控。
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烏克蘭無人機擊中俄羅斯貨輪引發火災後，芬蘭又通報俄國直升機疑侵犯領空，芬蘭方面認為兩案可能相關並持續監控。
一架烏克蘭無人機擊中一艘俄羅斯貨輪，導致該船在波羅的海東部起火。貨輪遇襲數小時後，芬蘭國防部長指出，一架俄國直升機疑似侵犯芬蘭領空，他並表示這兩起事件可能有關聯。
法新社報導，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）暗示，這起俄羅斯貨輪遇襲事件與俄烏戰爭有關。
歐爾波在社群平台X發文寫道：「戰火正延燒至我們周邊地區…烏克蘭有權反擊侵略者。」
芬蘭邊境防衛隊官員布隆瓦爾（Petteri Blomvall）證實，一架烏克蘭無人機擊中俄羅斯貨輪並引發火災，船員已撤離，船隻目前已下錨，滅火作業仍在進行。
遇襲貨輪為「斯巴達2號」（Sparta II），根據受制裁企業及個人的資料庫OpenSanctions，該船遭烏克蘭及美國制裁，並涉嫌將武器從敘利亞運往俄羅斯。
無人機攻擊事件傳出數小時後，芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）表示，一架俄羅斯直升機疑似侵犯芬蘭領空。
他在X平台發文說：「這起疑似侵犯領空事件，可能與芬蘭灣（Gulf of Finland）一艘受損貨輪的救援或監控行動有關。」
芬蘭國防部補充，這架直升機進入芬蘭境內的最深距離達4.1公里。
一架烏克蘭無人機擊中俄羅斯貨輪後，船隻在波羅的海東部起火，船員已撤離，貨輪目前下錨，滅火作業仍在進行中。 芬蘭國防部長指出，俄羅斯直升機疑似侵犯領空的時間點，發生在受損貨輪救援或監控行動期間，因此不排除兩起事件存在關聯。 這艘貨輪名為「斯巴達2號」，根據OpenSanctions資料庫，該船遭烏克蘭與美國制裁，並被指涉嫌將武器從敘利亞運往俄羅斯。
精華 FAQ
一架烏克蘭無人機擊中俄羅斯貨輪後，船隻在波羅的海東部起火，船員已撤離，貨輪目前下錨，滅火作業仍在進行中。
芬蘭國防部長指出，俄羅斯直升機疑似侵犯領空的時間點，發生在受損貨輪救援或監控行動期間，因此不排除兩起事件存在關聯。
這艘貨輪名為「斯巴達2號」，根據OpenSanctions資料庫，該船遭烏克蘭與美國制裁，並被指涉嫌將武器從敘利亞運往俄羅斯。
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