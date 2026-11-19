美國總統川普（右）、中國國家主席習近平（中）和俄羅斯總統普亭19日抵達麒麟山莊，出席三方會談。 美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 川普在深圳稱普亭為朋友後，歐洲盟邦在柏林集會聲援烏克蘭，強調和平談判不能繞過歐洲，並警惕重演雅爾達式大國分割。

美國總統川普 在中國稱俄羅斯總統普亭 是「朋友」後，歐洲盟邦今天齊聚德國首都柏林聲援烏克蘭 ，並警告不得繞過歐洲，擅自敲定和平安排。

路透報導，歐洲一直爭取參與由美國主導、旨在結束俄烏戰爭的談判。今天這場「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）會議集結德國、法國、英國、波蘭、義大利及北大西洋公約組織（NATO）領導人，美國特使威科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）也與會。

川普（Donald Trump）今天在中國深圳與普亭（Vladimir Putin）及中國國家主席習近平展開三方領袖會談，而普亭在深圳峰會取得外交重大勝利，更加深歐洲的憂慮，擔心攸關烏克蘭及歐洲未來的決定，可能在未納入歐洲意見的情況下拍板。

深圳這場會議被拿來與1945年美國、英國及蘇聯召開的雅爾達會議（Yalta Conference）相提並論。雅爾達會議確立勢力範圍，後來成為大國強加協議於小國身上的代名詞。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）告訴記者：「『雅爾達』模式不會帶來和平。」他補充道，各國領導人不會容許歐洲遭到瓜分。他也試圖淡化深圳峰會的重要性，稱這場會議主要只是供媒體拍照的場合。

● 庫許納試圖安撫盟邦

梅爾茨還說：「美國明白，沒有我們參與，就不可能有和平。我們也知道，有美國與我們並肩，和平的可能性就會增加。」

站在梅爾茨身旁的庫許納試圖安撫盟邦，強調川普希望在歐洲相伴下達成和平協議，且俄羅斯已同意與歐洲進行多邊談判。

庫許納表示，川普與普亭及習近平會晤後，相信「和平是可以實現的」。川普也透過電話加入柏林峰會。

庫許納還說，川普對於以北約第5條共同防禦條款為基礎，向烏克蘭提供安全保證一事，抱持開放態度，且俄羅斯逐漸感到可以接受這項安排。

庫許納說：「從美國的角度來看，提供類似第5條的安全保證，是非常、非常大的事。我認為川普總統對此抱持開放態度。」

與梅爾茨等領導人並肩而立的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則表示，往後的和平談判必須納入歐洲。

● 「普亭先生不是我們的朋友」

二戰結束後，數十年來，美國與歐洲一直是緊密盟友，但隨著川普政府縮減對烏克蘭的援助，並堅持北約夥伴應為自身國防支付更多費用，雙方漸行漸遠。

川普與普亭會晤，引發歐洲盟邦及美國國內民主黨政敵的反彈。

針對川普的說法，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）說：「普亭先生不是我們的朋友，也永遠不會是。」

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）告訴記者：「一位美國總統竟然想跟普亭總統坐下來會談，我實在難以理解。」她並警告，普亭「在今天的會晤後，將更加有恃無恐」，「他看起來很高興」。

美國聯邦參議院少數黨民主黨領袖舒默（Charles Schumer）形容深圳會議是「歷史性的難堪局面」。

記者問及川普在峰會上以「我的朋友」稱呼普亭一事時，澤倫斯基聳了聳肩，繼續往前走。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）多次試圖緩和北約內部緊張關係，並爭取川普繼續與盟邦站在同一陣線。他表示，主要核武強權舉行會晤很正常。

呂特說：「川普總統一直竭盡全力，致力促成烏克蘭和平，對此我只有讚許。」

● 俄羅斯提議歐洲特使赴莫斯科

歐洲國家提供烏克蘭大部分援助，但在美國促成的對俄談判中，大致上卻被排除在外。歐洲國家上週曾派代表前往阿拉伯聯合大公國首都阿布達比參與會談，但克里姆林宮官員表示，俄羅斯並未同意再次以此方式進行。

普亭本週不得不面對烏克蘭重創連接克里米亞（Crimea）與俄羅斯公路橋梁的消息。他表示，中國、美國與俄羅斯「在解決區域衝突方面有許多共同利益，當然也包括烏克蘭衝突」。

他說，俄羅斯已提議，在決定後續和談形式之前，先讓歐洲特使前往俄國首都莫斯科說明立場。

另據烏克蘭首都基輔的市長表示，俄羅斯白天以無人機攻擊基輔，造成至少1人死亡、另有5人受傷。他還說，荷蘭與奧地利大使館、基輔市中心的聖弗拉基米爾主教座堂（Saint Volodymyr Cathedral），以及一棟住宅大樓均受損。

俄羅斯國防部未立即置評，但莫斯科方面聲稱不會攻擊民用目標。

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