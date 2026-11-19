一名烏克蘭國民警衛隊員站在遭俄軍無人機空襲受損的荷蘭大使館建築旁。路透

AI摘要 文章摘要整理： 俄羅斯白天空襲基輔，造成1死並波及荷蘭、奧地利與瑞典使館，荷蘭與奧地利已召見俄國大使抗議。

一枚拋射物今天落在荷蘭駐烏克蘭首都基輔的大使館附近，造成館舍輕微受損，荷蘭政府今天為此召見俄國 駐荷蘭大使。奧地利駐基輔大使館也在俄軍的白晝攻擊中受損。

法新社報導，俄羅斯 今天白天對基輔發動一波攻擊，造成一人死亡，一座歷史悠久的主教座堂以及奧地利與荷蘭的大使館也受損。

這波攻擊發生之際，俄羅斯、中國及美國領導人正在中國舉行歷史性會晤，讓俄國總統普亭 （Vladimir Putin）成為國際舞台上的焦點。

路透報導，荷蘭外交部長柏倫琛（Tom Berendsen）表示，下午有一枚拋射物擊中荷蘭駐基輔大使館後方，無人受傷。他告訴荷蘭媒體RTL，這起事件「令人無法接受」，因此召見俄羅斯駐海牙（The Hague）大使。

奧地利總理史托克（Christian Stocker）表示，奧地利駐基輔大使館也遭到襲擊。奧地利使館人員均平安無恙。

瑞典外交部長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）也說，瑞典將就其駐基輔大使館附近發生爆炸一事，召見俄羅斯駐瑞典大使。

俄國駐荷蘭大使館今天曾表示，在俄羅斯與烏克蘭的戰爭中，「愈來愈難將荷蘭僅僅視為旁觀者」，並稱荷蘭透過自身行動，不斷加深對這場衝突的介入，助長戰事延續並進一步惡化」。

總部位於荷蘭的國防科技公司Destinus本週稍早指出，烏克蘭17日攻擊克里米亞大橋（Crimean Bridge）使用的外國製武器當中，只有該公司的飛彈。

荷蘭「新鹿特丹報」（NRC）今天報導，Destinus員工曾在烏克蘭活動，針對俄方目標測試了該公司的無人機。Destinus回應稱員工僅依合約支援烏軍。

目前尚不清楚基輔這起事件是否與Destinus相關報導有任何關聯。

俄羅斯19日對基輔發動攻擊，圖為民眾站在一座受損的荷蘭大使館建築旁。路透