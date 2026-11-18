無人機11月17日空拍顯示部分受損的克里米亞大橋。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 歐盟持續加大對俄施壓並支持烏克蘭，同時準備新制裁與冬季援助；烏軍再擊克里米亞大橋，法軍據傳在烏活動也升高緊張。

歐盟 近期確定由英國、法國、德國、義大利及波蘭等五國擔任歐洲代表，參與未來的烏克蘭 和平談判。然而歐盟擴大施壓持續挺烏克蘭，歐盟外交首長直言，目前仍看不見任何跡象顯示俄羅斯 正為了和平做準備。另傳法軍祕密赴烏克蘭支援，俄羅斯警告等同「直接參戰」。另外，烏克蘭連兩天攻擊克里米亞大橋，部分橋面坍塌。

中央社報導，歐盟外交事務委員會16日舉行會議，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在會後記者會表示，俄羅斯在戰場上陷入僵局，陣亡士兵人數更創下新高；然而，莫斯科仍持續升級對烏克蘭平民的襲擊。

她說，歐盟外長已批准140項新制裁，鎖定俄國煉油廠、銀行、電子商務平台及支援俄羅斯的「影子艦隊」企業，未來幾天還將提出第22輪制裁方案。歐盟也將調動500台發電機、200輛巴士及其他物資，協助烏克蘭過冬。

卡拉斯指出，俄羅斯要求極端且毫無妥協餘地，企圖分裂烏克蘭、削弱北約，歐洲不可能接受。她強調，停火是當務之急，之後才是和平協議；俄羅斯必須尊重烏克蘭主權、領土完整及自行選擇聯盟的權利，並為戰爭破壞賠償。

另據央廣引述法新社報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，已知法國軍人部署在烏克蘭，認為此舉等同直接參戰。

不過，知情人士透露，法國士兵在當地執行訓練及軍事裝備維護任務，並不涉及作戰。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭則連續兩天攻擊克里米亞大橋。CNN透過影片及照片確認，部分公路橋面坍塌落水，平行的鐵路橋仍然矗立。

俄羅斯交通部表示，大橋因無人機攻擊受損，目前暫停通行，專家正評估損壞情況，事件沒有造成人員傷亡。這座連接俄羅斯與克里米亞半島的橋梁，也是俄軍重要補給線。