英國哈利王子(左)14日突訪烏克蘭醫療機構慰問傷兵。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 哈利王子赴烏克蘭利維夫探視傷兵並勉勵烏軍終將勝利，同時表態國際支持不會中斷；另有法媒披露法軍正以機密任務協助訓練烏軍。

英國哈利王子 (Prince Harry)周末突訪烏克蘭 西部城市利維夫(Lviv)醫療機構。他向傷兵們表示，「你們會贏得這場戰爭」。這是哈利王子自俄羅斯 2022年入侵以來第4度訪問烏克蘭，他表示「全世界將繼續支持」烏克蘭，並希望這場多年戰爭能早日結束。

中央社綜合外媒報導，哈利王子14日在專門救治傷兵的「超人中心」(Superhumans)醫務會議發表談話，他對包括烏克蘭衛生部長李亞希科(Viktor Liashko)在內的聽眾說：「你們會贏得這場戰爭，然後將為成功做好準備。」

基於安全理由，哈利王子這兩天在利維夫的行程均在他離開後才公布。

這名英國王室成員曾是陸軍軍官，他在另一場活動中觀看正為明年「永不屈服運動會」(Invictus Games)作準備的運動員。這項針對現役與退伍軍人的賽事是由哈利王子在2014年服役期間創辦。

烏克蘭計畫派出60名運動員參加明年在英國伯明罕舉行的賽事。哈利王子向這些受傷的退伍軍人表示，希望烏克蘭將來也能舉辦這項運動會。

「當戰爭結束，烏克蘭取得勝利時，我們將隨時準備支持你們舉辦『永不屈服運動會』」。

按照慣例，英國王室避免對政治事務發表評論，儘管國王查理(King Charles)和其他王室高級成員經常公開表達對烏克蘭的支持。

哈利王子已不再履行王室職責，但比起其他成員對戰爭更是直言不諱。他今年稍早訪問烏克蘭期間發表談話，懇請俄羅斯結束戰爭，並敦促美國採取更多行動。

另據法媒報導，法國軍人已在烏克蘭執行任務數月，負責訓練烏克蘭人員並協助維護裝備，但不參與任何戰鬥。

這名消息人士透露，法國教官確實輪流在法國、波蘭及偶爾在烏克蘭執行協助訓練烏軍的任務。但這不是軍事行動，絕對沒有採取任何強制性行動的意圖。

法軍總參謀部未立即回應置評請求。消息人士也沒有透露參與任務的部隊規模。

法國國際廣播電台指出，法國國會議員並不知曉這項機密任務。任務由一名法國將領指揮，代號為Volia，在烏克蘭語中意指「自由」與「意志」。據報，這項任務至少從今年夏季起在烏克蘭執行。

英國哈利王子14日(右)在烏克蘭利沃夫，與一名參加「不屈不撓」運動會的烏克蘭運動員握手。(路透)