傳法軍秘密赴烏克蘭執行任務 協訓但不參與戰鬥

法國軍人已在烏克蘭執行任務數月，負責訓練烏克蘭人員並協助維護裝備，但不參與任何戰鬥。圖為烏克蘭軍人2024年5月在西班牙訓練營，接受軍事訓練。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 法新社披露，法國軍人數月來在烏克蘭輪流協訓並維護裝備，任務不涉戰鬥且由代號Volia的機密架構統籌。

一名知情人士今天告訴法新社，法國軍人已在烏克蘭 執行任務數月，負責訓練烏克蘭人員並協助維護裝備，但不參與任何戰鬥。

法新社報導，這名消息人士透露，這支法軍小分隊的任務不涉及任何戰鬥角色。法國國際廣播電台（RFI）今天稍早率先揭露法國部隊在烏克蘭的存在。

消息人士告訴法新社：「法國教官確實輪流在法國、波蘭 及偶爾在烏克蘭執行協助訓練烏軍的任務。但這不是軍事行動，絕對沒有採取任何強制性行動的意圖。」

法軍總參謀部未立即回應置評請求。消息人士也沒有透露參與任務的部隊規模。

法國國際廣播電台引述消息人士報導，法國國會議員並不知曉這項機密任務。任務由一名法國將領指揮，代號為Volia，在烏克蘭語中意指「自由」與「意志」。

據報，這項任務至少從今年夏季起在烏克蘭執行。

報導指出，這項任務採取「精簡靈活」的編制，由「執行短期派遣任務的小組」組成。

此外，數名消息人士告訴法國國際廣播電台，法軍在波蘭正式執行的「矛隼」（Gerfaut）任務，是法國部隊在烏克蘭活動的掩護，也成為法軍部署人員進入烏國的管道。

矛隼任務是法軍自2023年起部署波蘭的一支小分隊，屬於歐盟援助烏克蘭的軍事計畫。

在這項架構下，法國陸軍人員負責訓練日後將指揮烏克蘭作戰部隊的軍官。

自2023年以來，法國陸軍已在法國及波蘭訓練2萬5000名烏克蘭軍人。