歐盟領袖拍板 英、法、德、義、波蘭5國參與俄烏和談

俄羅斯國際傳真社報導，俄國國防部14日表示，俄軍已拿下烏克蘭東南部札波羅熱地區的村莊特爾西揚卡。圖為烏克蘭提供照片顯示，札波羅熱的一棟民宅在遭俄羅斯攻擊後已化為瓦礫廢墟。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 歐盟敲定由英、法、德、義、波蘭與歐盟機構組成代表團參與俄烏和談，並強調歐洲安全議題須由歐洲一致發聲，俄方則表示願讓歐洲加入談判。

歐盟 理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）13日表示，歐盟領袖已同意由英國、法國、德國、義大利及波蘭 五個軍事強國與歐盟機構組成代表團，參與烏克蘭和平談判。歐洲歷經數月討論，終於敲定由哪些國家代表歐洲參與談判。

路透報導，柯斯塔在都柏林（Dublin）峰會結束後表示，「在所有攸關烏克蘭未來及歐洲大陸安全的討論中，歐洲都必須發出明確且一致的聲音。」

俄羅斯克里姆林宮13日表示，若歐洲國家確實有意促進和平，俄方願意讓歐洲參與談判。俄國 官員也主張，應先就歐洲安全架構達成廣泛協議，再討論俄烏戰爭細節。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）形容克宮說法是「老調重彈」，並表示歐洲與美國已達成共識。他強調，「烏克蘭若沒參與，就不能討論烏克蘭問題；歐洲若沒參與，也不能討論歐洲問題。此外歐洲安全架構早已存在，沒必要重新討論。」

美國談判代表庫許納（Jared Kushner）12日在莫斯科表示，他已開始與歐洲夥伴討論歐洲安全架構。

英國、法國、德國、義大利及歐盟代表本周出席阿布達比（Abu Dhabi）舉行的俄烏談判。俄羅斯與烏克蘭均表示會談已取得一些進展，但領土等關鍵議題未見突破。

歐盟官員表示，未來歐洲代表團可能由上述五國的國家安全顧問，以及歐盟執委會（European Commission）和歐盟理事會（European Council）代表組成，北大西洋公約組織（NATO）預料也將派員參與。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭前，曾要求北約撤走駐紮在1997年後入盟國家的部隊，但遭北約拒絕。

一名歐洲外交官與另名歐洲官員透露，波蘭、波羅的海國家及北歐國家領袖12日開會時曾警告，不應與美國或俄羅斯共同討論歐洲安全架構。另外，40個歐洲國家12日在都柏林簽署宣言，強調任何影響歐洲安全的事項，都應由歐洲國家參與決定。

此外，據法新社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）14日表示，試圖限制對烏克蘭援助的國家，是想強迫烏克蘭接受「不公正的和平」，並警告此舉將導致另一場戰爭。

馬克宏在社群媒體發表上述聲明之際，美國正居中斡旋烏克蘭與俄羅斯談判，試圖結束這場始於莫斯科2022年全面入侵的戰爭。