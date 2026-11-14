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澤倫斯基：美國首度提議烏克蘭入北約構想 條件是讓出土地

編譯盧思綸／即時報導
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烏克蘭總統澤倫斯基11日在都柏林會晤愛爾蘭總理後的一場記者會中發言。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基11日在都柏林會晤愛爾蘭總理後的一場記者會中發言。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

澤倫斯基透露，美國談判代表首次提出烏克蘭若撤出頓巴斯，可能換取北約資格，但美方未正式證實，雙方對最終和平方案仍存重大分歧。

英國廣播公司（BBC）報導，美俄烏結束新一輪談判後，烏克蘭總統澤倫斯基14日透露，美國談判代表首度提出以烏克蘭撤出東部頓巴斯地區、換取北約成員國資格的構想。不過，美國尚未證實這項提議，特使庫許納隨後也呼籲各方對談判內容保密，似乎有意淡化美方承諾讓烏克蘭加入北約的可能性。

澤倫斯基辦公室14日公布談話內容，他表示：「美國人提出一個問題：『如果烏克蘭加入北約，烏克蘭會撤出頓巴斯嗎？』這是他們第一次提出這個問題。」他接著表示，如果美方提出具體方案，包含安全保障、不限制烏軍規模及提供戰後重建資金，他願意將提案交付全民公投。

一名美國官員告訴BBC，各種構想仍在持續討論，但任何最終協議都必須獲得雙方同意。白宮特使威科夫與川普女婿庫許納12日在都柏林與澤倫斯基會晤，此前兩人曾前往莫斯科與俄羅斯總統普亭談判，試圖推動俄烏戰爭落幕。

俄羅斯目前占領約五分之一的烏克蘭領土，包括頓巴斯地區的頓內茨克州與盧甘斯克州大部分地區。莫斯科堅持，烏克蘭必須交出俄軍尚未占領的頓巴斯領土，並接受2014年遭俄羅斯非法併吞的克里米亞半島控制權歸屬俄方，才願意達成最終和平協議並停火。俄方也要求限制烏克蘭軍隊規模，並保證烏克蘭維持中立。

基輔長期拒絕這些條件，認為將削弱未來抵禦俄羅斯入侵的能力。

然而，烏克蘭加入北約仍面臨重大障礙。除了美國，其他北約成員國也對烏克蘭入盟抱持疑慮，基輔本身也認為短期內難以實現。俄羅斯則始終強烈反對烏克蘭加入北約，並將阻止北約進一步擴張列為發動戰爭的理由之一。

BBC指出，美國特使可能只是藉由這項構想，試探烏克蘭在頓巴斯領土問題上的底線；但也不排除澤倫斯基刻意公開談判內容，試圖讓原本幾乎不再討論的北約入盟議題重新浮上檯面，藉此反制俄羅斯日益強硬的談判立場。

澤倫斯基發言數小時後，庫許納呼籲各方在敏感的談判過程中維持保密。他指出，外界已出現關於談判中極端要求及強硬政治言論的報導，但私下討論的目的，是探索結束戰爭的新構想，希望最終促成新的提案或突破。這番話被解讀為對基輔公開談判內容表達不滿。

精華 FAQ

  • 他表示，美方談判代表首次問到：如果烏克蘭加入北約，是否願意撤出頓巴斯地區。這被視為以領土讓步換取安全保障的談判方案。

  • 他說若美方提出具體方案，並包含安全保障、不限制烏軍規模及戰後重建資金，他願意把提案交由全民公投，由烏克蘭人民決定。

  • 庫許納表示，私下談判是為了探索結束戰爭的新構想，若過早公開細節，可能妨礙突破。他的說法也被解讀為對基輔公開談判內容的不滿。

烏克蘭 澤倫斯基 北約

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