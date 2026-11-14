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澤倫斯基：美方提出烏克蘭撤出頓巴斯 換取加入北約

中央社基輔14日綜合外電報導
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澤倫斯基。(美聯社)
澤倫斯基。(美聯社)

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文章摘要整理：

澤倫斯基表示，美方首度詢問烏克蘭若加入北約是否撤出頓巴斯，同時警告俄羅斯要求重塑歐洲安全架構的立場恐加劇戰爭風險。

今天公布的烏克蘭總統澤倫斯基談話內容顯示，美方首度提出烏克蘭放棄領土，以換取加入北大西洋公約組織（NATO）。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯在對烏克蘭的戰爭中把「一切押注」在今年冬季的攻勢上。他並警告，克里姆林宮要求重新制定歐洲安全架構的主張相當「危險」，可能導致更多戰爭。

澤倫斯基昨天在訪問丹麥和愛爾蘭，並與歐洲領袖會面後向媒體發表談話。此前，他在美方斡旋下參加在阿布達比舉行為期2天的俄烏會談。

澤倫斯基表示：「美方提出一個問題：『如果烏克蘭加入北約，烏克蘭會撤出頓巴斯（Donbas）嗎？』這是首次有人提出這個問題。」澤倫斯基上述談話內容於今天解除發布禁令。

他表示，烏克蘭正在討論「來自北約和歐盟的具體安全保障」。如果西方國家確認提供這些保障，「那麼我會詢問烏克蘭社會的想法：我們接受還是不接受？我沒有權利獨自做出這項決定。」

美國特使庫許納（Jared Kushner）和威科夫（Steve Witkoff）出席阿布達比會談後，分別與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）及澤倫斯基會面。

紐約時報引述參與俄烏會談人士提供的一份俄方文件副本報導，文件內容顯示莫斯科毫不妥協的立場。

該文件指出，俄羅斯希望北約軍隊和基地撤回至1997年的部署範圍，也就是北約開始向中歐和東歐擴張之前的狀態。此舉將削弱波蘭及波羅的海國家愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等北約最脆弱成員國的自我防衛能力。

澤倫斯基指出，歐盟和北約是歐洲「唯一真正的安全保障」，而莫斯科企圖重新檢視歐洲大陸安全架構的做法相當「危險，因為…正是這類事情會導致戰爭或局勢升級」。

根據立陶宛國家廣播電視台（LRT）引述德國「畫報」（Bild）報導，俄方談判代表在俄烏談判中提出禁止北約在波羅的海國家設立軍事基地，以及要求芬蘭退出北約等條件。

作為交換，俄方提出從白俄羅斯撤出核武器，並且停止在白俄羅斯部署中程飛彈。

精華 FAQ

  • 他說美方首次提出一個問題：若烏克蘭要加入北約，是否願意撤出頓巴斯。澤倫斯基強調，這是第一次有人直接把領土讓步與北約會員資格連在一起。

  • 他表示，烏克蘭正在討論來自北約與歐盟的具體安全保障；若西方確認提供，他會先徵詢烏克蘭社會意見，因為自己沒有權力單獨決定。

  • 報導指出，俄方要求北約軍隊和基地撤回1997年部署範圍，並禁止在波羅的海國家設基地，甚至要求芬蘭退出北約，顯示莫斯科立場非常強硬。

澤倫斯基 烏克蘭 北約

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