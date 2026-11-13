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三方會談後 美要求保證不犯歐 俄喊開「現代雅爾達會議」

編譯中心／綜合12日電
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美烏俄三方在阿布達比舉行兩天終戰談判後，美國特使威科夫（中）與庫許納（右）12日...
美烏俄三方在阿布達比舉行兩天終戰談判後，美國特使威科夫（中）與庫許納（右）12日抵達莫斯科，與俄國總統普亭見面。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美俄烏在阿布達比會談後，美方要求俄國提出新歐洲安全協議並讓歐洲參與和談；俄方則稱終極目標是召開現代版雅爾達會議，談判同時伴隨雙方互轟。

美國在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比與烏克蘭俄羅斯進行三方會談後，美方要求俄國提出新的歐洲安全協議草案，除須說明莫斯科願意採取哪些具體措施降低與歐洲的緊張，也必須同意讓歐洲代表參與後續的烏俄和談。俄羅斯稱，莫斯科的終極目標是舉行一場「現代版雅爾達會議」，藉此效仿1945年西方領袖與蘇聯商討戰後歐洲安排的歷史會議。

美國新聞網站Axios日前獨家報導指出，將建立全新的歐俄安全架構納入烏俄結束戰爭協議，是阿布達比會談的主要議題之一。俄國談判代表在會中表示，俄國總統普亭於2022年入侵烏克蘭，是因為當時美國總統拜登未回覆他於2021年提出有關俄國安全顧慮的信函。

對此，美國特使庫許納（Jared Kushner）與威科夫（Steve Witkoff）向俄方明確表示，2021年後的世界局勢已改變許多，因此提議俄國起草一份全新的安全協議草案。新草案除了須列出俄國的安全顧慮與要求外，更必須概述莫斯科願意採取的「對等措施」來降低區域緊張情勢，同時使歐洲各國放心俄國未來不會發動攻擊。

庫許納在會後強調，美方已向俄國表明：「若他們希望歐洲能正面看待其提議，就得提出不一樣的降低情勢方案。」

俄羅斯多年來一直尋求達成一份歐洲安全協議，藉此限制北大西洋公約組織擴張，並縮減在東歐的軍事部署。儘管美國過去始終拒絕這些要求，但目前似乎願意以某種形式，將俄方要求納入更廣泛的烏俄終戰協議中，不過此舉也讓許多歐洲政府深感疑慮。

此外，庫許納與威科夫也要求俄羅斯必須允許歐洲代表參與未來的烏俄終戰和談。由於俄羅斯迄今始終不願讓歐洲參與和談，俄國首席談判代表梅金斯基（Vladimir Medinsky）在會後批評歐洲部分國家領袖「集體欺騙烏克蘭人民，助長平民大量死亡」，直言不了解能與他們討論什麼，但也表態俄國願意與歐洲達成廣泛安全協議，做為終戰協議的一部分。

中央社引述法新社報導指出，梅金斯基隨後接受俄國電視台訪問時更表示，莫斯科的終極目標是舉行一場「現代版雅爾達會議」，藉此效仿1945年西方領袖與蘇聯商討戰後歐洲安排的歷史會議。

就在俄烏雙方11日剛於阿布達比結束和談磋商後不久，兩國軍隊於12日清晨竟互相轟炸對方首都。俄羅斯國防部隨後於通訊軟體Telegram發文宣稱，俄軍成功攻擊烏克蘭的軍事與能源設施，以及烏國首都基輔的一座彈藥庫；莫斯科市長索比亞寧也在Telegram發文聲稱，俄方成功擊落5架飛往首都的無人機。

精華 FAQ

  • 美方要求俄國提出新的歐洲安全協議草案，內容要說明莫斯科的安全顧慮與具體要求，還要提出降低與歐洲緊張的對等措施，並同意讓歐洲代表參與後續和談。

  • 俄方談判代表表示，莫斯科的終極目標是以1945年戰後安排歐洲的雅爾達會議為藍本，透過大國協商重塑戰後安全秩序，並把俄國安全訴求納入終戰架構。

  • 在阿布達比磋商結束不久，俄烏雙方又於12日清晨互相轟炸對方首都；俄方稱擊落飛往莫斯科的無人機，並攻擊烏克蘭軍事與能源設施及基輔彈藥庫。

俄羅斯 俄國 烏克蘭

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