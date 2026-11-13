星盾又被系統性限速 澤倫斯基轟「並非隨機錯誤」
澤倫斯基表示，烏軍使用的星盾衛星網路連日遭系統性限速，導致攔截俄軍無人機受阻，並強調這並非隨機錯誤。
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澤倫斯基表示，烏軍使用的星盾衛星網路連日遭系統性限速，導致攔截俄軍無人機受阻，並強調這並非隨機錯誤。
烏克蘭總統澤倫斯基12日表示，烏軍所使用的「星盾」（Starshield）衛星網路再次發生降速情況，且持續好幾天，導致烏軍攔截俄軍無人機的效率大受影響，並稱有人正對星盾實施系統性的速度限制。烏克蘭軍方在使用「星盾」（Starshield）衛星網路時，面臨新的「系統性」限制。
央廣引述法新社報導，烏克蘭上個月首度通報「星盾」服務出現問題，當時澤倫斯基與美國總統川普剛因美俄柴油交易爆發爭執。澤倫斯基指出，最新發生的狀況並非「隨機錯誤」。
川普與馬斯克均否認對上次的斷訊負有責任，不過馬斯克隨後指控烏克蘭將SpaceX 的「星鏈」（Starlink）網路服務濫用於軍事用途，之後各方才表示已全面恢復連線。
「星盾」是SpaceX旗下「星鏈」系統的軍規版本，在前線通訊中扮演著關鍵角色。
澤倫斯基在社群媒體上表示：「我們的部隊連續多日記錄到『星盾』在烏克蘭領土上的運作受到嚴重干擾。」
他說：「有人正對星盾實施系統性的速度限制」，並補充這「並非隨機錯誤」，並稱，「這正在幫助俄羅斯人殺害更多烏克蘭人，並執行更精準的打擊。」
澤倫斯基表示，當移動速度超過每小時100英里（約161公里）時，星盾系統便無法運作，「我們正試圖與美方釐清所有相關情況。」
由於俄羅斯噴射動力無人機的飛行速度遠高於「星盾」的速度限制，導致烏克蘭在攔截無人機時產生重大阻礙。
他表示烏軍連續多日遭遇星盾嚴重干擾，且不是單純的技術故障，而是有人對系統實施速度限制，認為這種情況屬於系統性問題。 因為烏軍依賴星盾進行前線通訊與協調，但俄羅斯噴射動力無人機速度更快，當星盾受限時，烏軍攔截與反應能力就會明顯下降。 澤倫斯基表示正與美方釐清相關情況；此前川普與馬斯克都否認對上次斷訊負責，但馬斯克曾指控烏克蘭濫用星鏈於軍事用途。
精華 FAQ
他表示烏軍連續多日遭遇星盾嚴重干擾，且不是單純的技術故障，而是有人對系統實施速度限制，認為這種情況屬於系統性問題。
因為烏軍依賴星盾進行前線通訊與協調，但俄羅斯噴射動力無人機速度更快，當星盾受限時，烏軍攔截與反應能力就會明顯下降。
澤倫斯基表示正與美方釐清相關情況；此前川普與馬斯克都否認對上次斷訊負責，但馬斯克曾指控烏克蘭濫用星鏈於軍事用途。
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