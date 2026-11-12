美俄烏和平會談結束 同意大規模換囚 川普女婿將赴俄

美國總統川普的女婿、美國談判代表庫許納（中）11日在阿布達比的美國、俄羅斯與烏克蘭三方會談結束後，向記者團發言。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 俄烏代表在阿布達比會談後同意大規模換囚，並表示未來將續談；同時，美方推動把烏克蘭和平與歐洲新安全架構綁在一起，引發歐洲疑慮。

為期兩天的俄羅斯與烏克蘭 和平談判，11日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行第二日議程。烏克蘭稱會談「進展順利」，俄國 首席談判代表梅丁思基會後則說雙方達成共識大規模換囚，部分問題也相互理解，未來將舉行更多會談。

烏克蘭談判代表阿拉哈米亞說，「我認為進展順利，有機會在新年前找到解決方案」，還說希望「盡快」舉行另一場會談。

美國總統川普 的女婿庫許納會後也說，「我們同意進行最大規模的人道主義釋囚，明天將確定釋放人數」。庫許納和美國特使威科夫12日將在莫斯科會見俄國總統普亭，再飛往都柏林會見烏克蘭總統澤倫斯基。

美聯社指出，這是俄烏代表團九個月來首次會晤，外界並不期待會談取得重大突破。在近五年的戰爭中，俄烏曾多次換俘。美官員則說，華府決心重啟和平，但迄今的努力還沒有顯著成果。

烏克蘭代表團團長烏梅洛夫說，烏克蘭代表團10日可望與歐洲官員會面。儘管莫斯科不希望歐洲國家直接參與談判，但歐洲各國政府、歐盟及北約代表已抵達阿布達比與烏克蘭代表團磋商。克里姆林宮則說，普亭對接觸歐盟持開放態度，包括與德國總理梅爾茨會面。

此外，美方提出結束俄烏戰爭相關工作必須與「歐洲未來安全架構」掛鉤的新策略，令歐洲感到不安。

庫許納提出結束俄烏戰爭的同時一併建立新歐洲安全架構，由俄羅斯與歐洲國家共同參與。他提出可參照北約俄羅斯理事會為藍本。這個2002年成立的理事會，是北約成員與俄羅斯進行平等對話、安全合作與危機管理的官方外交平台，但在2014年俄羅斯兼併克里米亞後停擺。

歐洲官員指出，川普政府這項策略恐讓俄羅斯有機可乘，將侵略烏克蘭轉化為向西方索取歐洲讓步的籌碼，並取得過去一直無法獲得的成果，藉此重建在東歐勢力範圍。

另據央廣引述路透報導，俄羅斯外交部高級外交官德羅比寧（Alexey Drobinin）11日在莫斯科一場安全會議上表示，莫斯科可能與北大西洋公約組織（NATO）成員國簽署互不侵犯條約，作為烏克蘭和平進程中正在討論的歐洲新安全架構的一部分。

他提出的第一種選項，是建立集體防禦聯盟或簽署雙邊相互援助協議，類似俄羅斯與白俄羅斯及北韓簽署的協議。

第二種選項是簽署政治協議，在發生侵略事件時互不援助對方的對手，例如莫斯科與伊朗簽署的協議。第三個選項，則是簽署雙邊互不侵犯條約。

部分歐洲政治人物反對討論歐洲整體安全架構，認為必須先在烏克蘭問題上取得進展，包括達成停火協議。不過，美國官員已明確表示，美方對於此類討論持開放態度。

在阿聯酋阿布達比，烏克蘭情報局局長Rustem Umerov於11日出席由美國斡旋的俄烏會談後新聞發布會。 （美聯社）