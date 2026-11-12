美俄烏和平會談結束 同意大規模換囚 川普女婿將赴俄
俄烏代表在阿布達比會談後同意大規模換囚，並表示未來將續談；同時，美方推動把烏克蘭和平與歐洲新安全架構綁在一起，引發歐洲疑慮。
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俄烏代表在阿布達比會談後同意大規模換囚，並表示未來將續談；同時，美方推動把烏克蘭和平與歐洲新安全架構綁在一起，引發歐洲疑慮。
為期兩天的俄羅斯與烏克蘭和平談判，11日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行第二日議程。烏克蘭稱會談「進展順利」，俄國首席談判代表梅丁思基會後則說雙方達成共識大規模換囚，部分問題也相互理解，未來將舉行更多會談。
烏克蘭談判代表阿拉哈米亞說，「我認為進展順利，有機會在新年前找到解決方案」，還說希望「盡快」舉行另一場會談。
美國總統川普的女婿庫許納會後也說，「我們同意進行最大規模的人道主義釋囚，明天將確定釋放人數」。庫許納和美國特使威科夫12日將在莫斯科會見俄國總統普亭，再飛往都柏林會見烏克蘭總統澤倫斯基。
美聯社指出，這是俄烏代表團九個月來首次會晤，外界並不期待會談取得重大突破。在近五年的戰爭中，俄烏曾多次換俘。美官員則說，華府決心重啟和平，但迄今的努力還沒有顯著成果。
烏克蘭代表團團長烏梅洛夫說，烏克蘭代表團10日可望與歐洲官員會面。儘管莫斯科不希望歐洲國家直接參與談判，但歐洲各國政府、歐盟及北約代表已抵達阿布達比與烏克蘭代表團磋商。克里姆林宮則說，普亭對接觸歐盟持開放態度，包括與德國總理梅爾茨會面。
此外，美方提出結束俄烏戰爭相關工作必須與「歐洲未來安全架構」掛鉤的新策略，令歐洲感到不安。
庫許納提出結束俄烏戰爭的同時一併建立新歐洲安全架構，由俄羅斯與歐洲國家共同參與。他提出可參照北約俄羅斯理事會為藍本。這個2002年成立的理事會，是北約成員與俄羅斯進行平等對話、安全合作與危機管理的官方外交平台，但在2014年俄羅斯兼併克里米亞後停擺。
歐洲官員指出，川普政府這項策略恐讓俄羅斯有機可乘，將侵略烏克蘭轉化為向西方索取歐洲讓步的籌碼，並取得過去一直無法獲得的成果，藉此重建在東歐勢力範圍。
另據央廣引述路透報導，俄羅斯外交部高級外交官德羅比寧（Alexey Drobinin）11日在莫斯科一場安全會議上表示，莫斯科可能與北大西洋公約組織（NATO）成員國簽署互不侵犯條約，作為烏克蘭和平進程中正在討論的歐洲新安全架構的一部分。
他提出的第一種選項，是建立集體防禦聯盟或簽署雙邊相互援助協議，類似俄羅斯與白俄羅斯及北韓簽署的協議。
第二種選項是簽署政治協議，在發生侵略事件時互不援助對方的對手，例如莫斯科與伊朗簽署的協議。第三個選項，則是簽署雙邊互不侵犯條約。
部分歐洲政治人物反對討論歐洲整體安全架構，認為必須先在烏克蘭問題上取得進展，包括達成停火協議。不過，美國官員已明確表示，美方對於此類討論持開放態度。
雙方目前最明確的成果是同意進行大規模人道主義換囚，且將在後續會談中確認釋放人數；此外，兩方都表示部分議題已有相互理解，願意繼續談下去。 川普女婿庫許納將與美國特使威科夫前往莫斯科會見普亭，之後再到都柏林會見澤倫斯基，顯示華府正以穿梭外交方式加速推動後續和平安排。 因為美方想把俄烏停戰與歐洲未來安全架構綁在一起，歐洲官員擔心這會讓俄羅斯把侵略烏克蘭轉化為對西方索取讓步的籌碼，甚至重建在東歐的影響力。
精華 FAQ
雙方目前最明確的成果是同意進行大規模人道主義換囚，且將在後續會談中確認釋放人數；此外，兩方都表示部分議題已有相互理解，願意繼續談下去。
川普女婿庫許納將與美國特使威科夫前往莫斯科會見普亭，之後再到都柏林會見澤倫斯基，顯示華府正以穿梭外交方式加速推動後續和平安排。
因為美方想把俄烏停戰與歐洲未來安全架構綁在一起，歐洲官員擔心這會讓俄羅斯把侵略烏克蘭轉化為對西方索取讓步的籌碼，甚至重建在東歐的影響力。
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