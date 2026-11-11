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美俄烏會談 大規模換俘取得共識

編譯江昱蓁／即時報導
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由美國特使威科夫與川普女婿庫許納率的美國官員，與俄國首席談判代表梅丁思基率領的俄...
由美國特使威科夫與川普女婿庫許納率的美國官員，與俄國首席談判代表梅丁思基率領的俄國代表團成員，以及烏克蘭代表團團長烏梅洛夫率領的成員，10日在阿布達比舉行會談。路透

AI摘要

文章摘要整理：

俄烏在阿布達比進行兩天和平談判，雙方對進展表達正面態度，並就大規模換俘取得共識；美方則持續斡旋，後續將與普亭及澤倫斯基接觸。

為期兩天的俄羅斯與烏克蘭和平談判，11日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行第二日議程。烏克蘭稱會談「進展順利」，俄國首席談判代表梅丁思基會後則說雙方達成共識大規模換囚，部分問題也相互理解，未來將舉行更多會談。

烏克蘭談判代表阿拉哈米亞說，「我認為目前進展順利，有機會在新年前找到解決方案」，還說希望「盡快」舉行另一場會談。

美國總統川普的女婿庫許納會後也說，「我們同意進行最大規模的人道主義釋囚，明天將確定釋放人數」。庫許納和美國特使威科夫12日將在莫斯科會見俄國總統普亭，再飛往都柏林會見烏克蘭總統澤倫斯基。

美聯社指出，這是俄烏代表團9個月來首次會晤，外界並不期待會談取得重大突破。在近5年的戰爭中，俄烏曾多次換俘。美官員則說，華府決心重啟和平，但迄今的努力還沒有顯著成果。

烏克蘭代表團團長烏梅洛夫說，烏克蘭代表團11日可望與歐洲官員會面。儘管莫斯科不希望歐洲國家直接參與談判，但歐洲各國政府、歐盟及北約代表已抵達阿布達比與烏克蘭代表團磋商。克里姆林宮則說，普亭對接觸歐盟持開放態度，包括與德國總理梅爾茨會面。

精華 FAQ

  • 這場為期2天的俄烏和平談判，第二日議程在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行。雙方代表都形容會談有進展，外界則關注是否能為後續停火或交換戰俘鋪路。

  • 俄方首席談判代表梅丁思基表示，雙方已就大規模換囚達成共識，屬於具體人道成果。美方也稱，將進行最大規模的人道主義釋囚，並在隔日確認人數。

  • 庫許納與美國特使威科夫12日將先在莫斯科會見普亭，再前往都柏林與澤倫斯基會談，顯示華府仍想推動和平進程，但目前尚未出現顯著突破。

烏克蘭 俄國 普亭

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