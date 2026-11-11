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阿布達比會談 美拚俄烏止戰 歐憂川普急達協議讓俄太多

編譯中心／綜合10日電
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俄國與烏克蘭10日在阿布達比舉行會談，川普女婿庫許納（中左）於會談中發言。(歐新...
俄國與烏克蘭10日在阿布達比舉行會談，川普女婿庫許納（中左）於會談中發言。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國在阿布達比推動俄烏與歐洲談判，尋求戰爭終結，但歐洲擔心川普政府為求協議過快讓步；同時歐盟延長對烏軍援與訓練。

美國推動俄羅斯烏克蘭10日在阿布達比舉行三方會談，尋求讓戰爭「徹底結束」。美方提議重建俄羅斯與歐洲的長期安全架構，但歐洲擔心，川普政府急於達成協議，可能向俄羅斯大幅讓步。

衛報報導，這將是俄烏自2月以來首度實質談判。美國官員表示，可能重啟北約—俄羅斯理事會，並解除對俄制裁，以促成協議。川普曾表示，最終協議可能要求烏克蘭放棄部分領土。

美方聲稱，已與俄羅斯討論向烏克蘭提供類似「北大西洋公約」第五條的安全保證。不過，批評者質疑，哪些情況會啟動安全保障。第五條雖要求成員國提供協助，卻不強制出兵；網路攻擊與其他形式的混合戰，也讓何時需要軍事回應的界線更模糊。

美國官員表示，要結束戰爭，需歐洲參與談判。德、法、英、義與歐盟代表將赴阿布達比，與美方磋商。但歐洲官員憂心，俄方可能堅持要求北約縮減東歐軍事部署，削弱盟國安全。

俄羅斯2021年曾要求北約停止東擴、不接納烏克蘭等新成員，將軍事部署退回1997年北約東擴前的範圍，並限制飛彈部署地點。北約未接受這些要求，俄羅斯隨後於2022年2月全面入侵烏克蘭。

另一方面，歐盟理事會10日宣布延長烏克蘭軍事援助團任期至2028年11月15日，並撥款近3億歐元（約3.3億美元）支持援助團運作。據統計，援助團2022年成立以來，已協助培訓超過10萬名烏克蘭軍人。

歐盟理事會10日通過延長烏克蘭軍事援助團任期的決議，這項決議是根據近期對援助團進行戰略檢討的結果作成。

同時，歐盟理事會也決定在烏克蘭境內設立辦事處，以確保能與烏克蘭軍事部門與部隊，以及理念相近的國際夥伴直接且有效地協調，進而確保歐盟提供的訓練能夠因應烏克蘭部隊的需求。

這項決議也提到，在延長任期期間，歐盟將再撥款近3億歐元，支應援助團運作。相關經費由「歐洲和平機制」支應。

根據歐盟的公開資料顯示，自2022年應烏克蘭請求成立烏克蘭軍事援助團以來，已有超過10萬名烏克蘭軍人接受訓練，訓練的內容涵蓋基礎軍事技能、領導統御、醫療支援、排雷、後勤補給、通信、維修保養、指揮管制，以及烏克蘭所需的其他各項專業能力。

在這份決議中，歐盟理事會強調，烏克蘭軍事援助團將會持續與美國、英國、加拿大及挪威等理念相近的國際夥伴保持密切協調。同時，援助團也將與「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）合作，並在「北約的烏克蘭安全援助暨訓練司令部」（NSATU）架構下與「北大西洋公約組織」（NATO）合作。

美國推動俄烏和平談判，擬向烏克蘭提供安全保證，但最終協議可能涉及割讓領土；。圖為...
美國推動俄烏和平談判，擬向烏克蘭提供安全保證，但最終協議可能涉及割讓領土；。圖為烏克蘭總統澤倫斯基（左）與美國總統川普9月22日在紐約聯大期間會晤。（歐新社）

精華 FAQ

  • 美方希望促成俄烏與歐洲參與的三方談判，讓戰爭徹底結束，並重建俄羅斯與歐洲的長期安全架構，包含重啟北約—俄羅斯理事會與討論安全保證。

  • 歐洲官員憂心，美方若為盡快停戰而過度讓步，可能接受俄方要求，例如烏克蘭割讓部分領土、北約縮減東歐部署，進而削弱盟國整體安全。

  • 歐盟理事會決定將烏克蘭軍事援助團任期延長至2028年11月15日，並再撥款近3億歐元，持續在烏克蘭境內協調訓練與支持，已累計培訓逾10萬名烏軍。

川普 烏克蘭 俄羅斯

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