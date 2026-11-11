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可存取敏感資料涉當俄諜 駐英高階美軍被捕

編譯陳韻涵／綜合報導
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圖為英國皇家後勤兵團名譽上校安妮公主(左二)2024年訪問位於英格蘭的北約盟軍快...
圖為英國皇家後勤兵團名譽上校安妮公主(左二)2024年訪問位於英格蘭的北約盟軍快速反應軍團。一名在此軍團服役的美軍軍官涉嫌從事與俄相關的間諜活動。(美聯社資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

一名隸屬北約部隊、可接觸敏感資料的41歲美軍軍官，在英國因涉俄羅斯間諜活動被捕，英美執法與情報單位正聯手調查。

一名隸屬北約(NATO)部隊的美國陸軍軍官10日在英國被捕，他涉嫌從事與俄羅斯相關的間諜活動，姓名未公開。

美聯社引述英國警方消息報導，這名41歲的美國陸軍男軍官涉嫌違反「2023年國家安全法」(National Security Act 2023)中的兩項條款，協助外國情報機構且取得、持有或揭露受保護的資訊，10日在英國西南部格洛斯特(Gloucester)附近落網。

三位匿名官員告訴美聯社，涉案男子在格洛斯特附近的伊姆金營(Imjin Barracks)北大西洋公約組織盟軍「快速反應軍團」(Allied Rapid Reaction Corps，ARRC)服役。

該軍團是北約的20多國陸地部隊，由英國主導，負責快速應對危機。

美國陸軍反情報司令部指揮官史廷瓊(Sean Stinchon)表示，「一名可存取敏感資料的高階士兵被指涉案，示警我們，內部威脅真實且持續存在」。

英國倫敦警察廳(Metropolitan Police)表示，反恐警務人員與美國聯邦調查局(FBI)及美軍密切合作。

嫌犯目前被扣押在倫敦一間警局，警方已搜查格洛斯特郡的兩處地點。

FBI局長巴特爾(Kash Patel)形容，這是一次「重要的拘捕」，涉及美國及盟友「極度關注」的間諜指控。他說：「FBI絕不容忍任何違背對美國的誓言、行動危害美國及夥伴國家安全的人。」

巴特爾透露，FBI過去21個月以來，已執行至少167宗反情報及間諜活動拘捕，增加53%。

多個歐洲國家近期警告，俄羅斯的祕密活動威脅與日俱增，包括破壞、間諜行動與無人機入侵。

美聯社統計，俄國與烏克蘭戰爭爆發以來，西方官員將歐洲至少210起破壞及惡意活動歸咎於俄國。

北約歐洲盟軍最高司令格林克維奇(Alexus Grynkewich)上月在波蘭表示，若遭攻擊，盟軍已準備好應戰。

精華 FAQ

  • 他被指涉與俄羅斯相關的間諜活動，涉嫌違反英國《2023年國家安全法》兩項條款，包括協助外國情報機構及取得或揭露受保護資訊。

  • 他隸屬於位在格洛斯特附近伊姆金營的北約盟軍快速反應軍團，這是由英國主導、可迅速應對危機的多國陸地部隊，因此涉案格外敏感。

  • 英國警方、FBI與美軍正密切合作偵辦，FBI局長稱這是重要拘捕；美方反情報官員也警告，能接觸敏感資料者涉案顯示內部威脅持續存在。

俄羅斯 北約 間諜

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