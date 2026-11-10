美籲俄烏止戰與歐洲安全架構綁定 歐洲質疑

美國特使庫許納(中)10日在美俄烏三方會談中發言。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 美、俄、烏在阿布達比閉門會談，美方提議把俄烏停戰與歐洲新安全架構綁定，引發歐洲憂慮俄方趁機擴張影響力。

美、俄、烏克蘭 代表10日在阿布達比展開為期兩天閉門會談。美方提出結束俄烏戰爭相關工作必須與「歐洲未來安全架構」掛鉤的新策略，令歐洲感到不安。

華盛頓郵報指出，在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比的會談是俄烏雙方自2月以來首次直接談判；美方表示，他們正尋求各種方式，為「戰爭畫下最終句點」。

美國總統川普的特使兼女婿庫許納（Jared Kushner）提出結束俄烏戰爭的同時一併建立新的歐洲安全架構，由俄羅斯 與歐洲國家共同參與。他提出可參照之前的北約 -俄羅斯理事會（NATO-Russia Council,NRC）為藍本。

成立於2002年的北約-俄羅斯理事會，提供北約成員與俄羅斯進行平等對話、安全合作與危機管理的官方外交平台，但在2014年俄羅斯兼併克里米亞後停擺。

華爾街日報引述歐洲官員與分析人士指出，川普政府這項策略恐讓俄羅斯有機可乘，將侵略烏克蘭轉化為向西方索取歐洲讓步的籌碼並取得過去一直無法獲得的成果，藉此重建在東歐的勢力範圍。

近幾周來，庫許納與川普另一特使威科夫（Steve Witkoff）主張，將俄烏和平協議的範圍擴大，納入重新思考歐洲安全安排的內容，有助提高達成協議機會。

美國官員近日表示，俄烏戰爭凸顯歐洲現有的安全架構並未發揮良好作用，「如今必須建立一套真正行得通的新架構」。

莫斯科對華府的做法表示歡迎。俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天說：「先替未來安全架構制定清晰參數，再著手解決俄烏衝突本身，這個想法完全合理。」

歐洲方面則予反駁。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）說：「我們已有一套歐洲安全架構。問題在於，俄羅斯並未遵守這些。」

美國官員強調，北約仍將是歐洲防衛的核心，各國也將保有獨立決策權。華府正在研擬類似北約集體防衛的安全保證，提供給烏克蘭。

不過各方都淡化這次在阿布達比為期兩天會談能取得突破的可能性。10日的會談歷時約5小時。

首日會談結束後，烏克蘭總統澤倫斯基在X平台發文表示，談判代表向他報告，10日的三方會談有談及人道議題、安全保障，以及降低衝突升級程度的措施。他說，任何提供給烏克蘭的安全保障都必須真正有效。