美俄烏會談 華府籲建立新安全架構

俄國與烏克蘭10日在阿布達比舉行會談，川普女婿庫許納（中左）於會談中發言。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 美國主導的美俄烏和談在阿布達比展開，華府推動新安全架構以縮小歧見，但歐洲擔憂川普與莫斯科達成影響歐洲未來的協議。

由美國主導的烏克蘭 與俄羅斯和談，10日在聯合大公國首都阿布達比結束首日議程。法新社指出，面對華府 呼籲建立新安全架構，歐洲擔心美國總統川普有意與莫斯科達成一項攸關歐洲未來的協議。

據俄羅斯新聞社10日報導，首日會談在進行近4小時後結束；烏克蘭對外情報局（SZRU）則說，會談將於11日繼續進行。

會場中俄國 與烏克蘭代表相對而坐，川普女婿庫許納（Jared Kushner）和特使威科夫（Steve Witkoff）則坐在主位。

庫許納告訴各國代表，美國已「縮小」交戰雙方的歧見，美方也提出一些彌合分歧的「好主意」，希望能朝「解決戰爭方案」前進。不過，他沒有具體說明縮小了哪些歧見。

他還說美國希望「在烏克蘭、俄羅斯及歐洲之間建立正確的安全關係，不只結束這場戰爭，更要建立新的架構與新的共識」，確保「數十年、甚至數百年和平」。

莫斯科也暗示這是其優先事項，俄國總統普亭多年來表達對北約東擴的不滿。烏克蘭則警告不可出現「雅爾達2.0」，烏克蘭總統澤倫斯基10日抵達哥本哈根，與北歐領袖會面，並在丹麥媒體同日刊出的專訪中說「普亭想讓蘇聯重返」。

美國國務卿魯比歐則說，會談「富有成效」，但仍有許多工作要做。

俄國2022年入侵烏克蘭前就對北約發出最後通牒，要求北約自東歐撤軍。法新社說，莫斯科此次派出當年提出這項要求的外交官雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）前往阿布達比，凸顯其想重啟該議題。

俄國代表團團長梅丁思基（Vladimir Medinsky）說，希望莫斯科這支「更專業」的團隊有助於推進和平。一名俄方代表團消息人士說，解決烏克蘭戰爭「僅是議程中的一項」，莫斯科主要目標是檢討整個歐洲大陸安全。

歐洲盟軍最高統帥格林克維奇（Alexus Grynkewich）也參與這次談判，他說過去以三方形式進行的「軍對軍對話已取得一些很大的進展」。歐洲各國、烏克蘭、美國與北約在聯合聲明中，重申「共同致力於建立強大的戰後歐洲安全架構」。

烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫說，基輔的優先事項仍是達成停火並取得安全保證。他說：「我們的人民期待結束這場戰爭。」