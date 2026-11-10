我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張凌赫W盛典上主桌還穿高訂 「真升咖了」引爆熱搜

火雞吃到剩「骨架」拿去退貨 好市多居然允許退錢

俄版星鏈「曙光」趕建 強化無人機打擊力 恐更深入烏境

編譯中心／綜合9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯加緊研發並部署低軌衛星通訊網絡，打造有俄版星鏈(Starlink)之稱的「...
俄羅斯加緊研發並部署低軌衛星通訊網絡，打造有俄版星鏈(Starlink)之稱的「曙光」(Rassvet)衛星網路系統。 (取材自Bureau 1440官網)

AI摘要

文章摘要整理：

俄羅斯急推低軌衛星通訊網絡「曙光」，盼強化無人機與飛彈打擊能力，但受限於製造延誤與技術依賴，全面部署時程仍充滿不確定性。

俄羅斯加緊研發並部署低軌衛星通訊網絡，打造俄版星鏈（Starlink）「曙光」（Rassvet）。軍事分析人士警告，俄國這套計畫若如期最快明年投入運作，將大幅提升無人機打擊烏克蘭境內深處的能力。

英國金融時報報導，「曙光」系統將讓俄國能更容易長距離即時傳輸資料及控制無人機，並打擊移動目標，進而提高俄軍攻擊的破壞力與準度。烏克蘭軍情機構表示，「曙光」系統也可能被用來為飛彈系統提供目標定位。

烏克蘭前國防及情報顧問、現任國防改革中心（Center for Defense Reforms,CDR）主任丹尼柳克（Oleksandr Danylyuk）說：「它最大的危險是能將相對廉價的無人機提升為更精良的武器，具備深入烏克蘭腹地辨識、追蹤並攻擊移動目標的能力。」他說：「隨俄國迅速擴大無人機產量，這能大幅提高俄軍攻擊效率，並削弱烏克蘭保護重要軍事及民用基礎設施的能力。」

設於基輔的外交政策研究所軍事專家李伊（Rob Lee）認為，曙光系統可用於衛星覆蓋範圍內所有地區的無人機，所以也可能被用於恐攻及破壞，對歐洲構成安全風險。

俄烏戰爭期間烏軍仰賴馬斯克的星鏈，繞過傳統電子干擾深入俄國境內與俄控區打擊；如今「曙光」系統若成形，俄軍將具備同等反制能力。

「曙光」計畫最初於2020年啟動，原本是要為俄羅斯偏遠地區提供民用寬頻網路。俄軍在侵烏初期的混亂作戰與指揮暴露通訊致命傷，讓克里姆林宮意識到自主衛星網絡的迫切性，特別是到2026年初，SpaceX全面切斷俄軍非法使用的未註冊星鏈終端設備後，莫斯科尋求替代方案的需求更加刻不容緩。

烏克蘭軍情局向國防刊物詹氏（Janes）透露，俄方曾在7月下旬於烏克蘭上空測試「曙光」系統長達數小時。軍事專家估算，曙光目前每天約可提供最多三小時的連線服務，單次不間斷連線窗口約為50分鐘，現階段仍不足以支撐高強度的前線實戰任務。

儘管多次連線測試成功，但製造延誤與高度依賴中國技術，可能成為「曙光」計畫的重大隱憂。截至目前，俄國民營航太公司Bureau 1440已發射32枚量產衛星，其中已損失2顆，要達成原訂2027年前部署超過250顆衛星的目標堪稱不可能任務。

歐洲政策分析中心（CEPA）高級研究員魯金（Pavel Luzin）對「曙光」系統能否迅速全面運作持疑，指俄方若要達到目標，至少還需要16至17次火箭發射，在2027年底前完成建置的機率不高。

精華 FAQ

  • 主要是讓俄軍能更穩定地長距離傳輸資料、即時控制無人機，並提高打擊移動目標的準度與破壞力；烏方也警告它可能被用於飛彈目標定位。

  • 因為它可把相對廉價的無人機升級成更精良的武器，讓俄軍深入烏克蘭腹地辨識、追蹤並攻擊目標，進一步削弱烏方保護軍民基礎設施的能力。

  • 該計畫仍受製造延誤與高度依賴中國技術影響，且俄方已發射32顆量產衛星、損失2顆，距離2027年前超過250顆的目標仍有很大落差。

無人機 俄國 俄羅斯

上一則

法國控伊朗革命衛隊駭全歐超市冰箱 擬號召歐盟制裁

延伸閱讀

馬斯克背刺烏克蘭內幕曝光 美軍打伊朗也曾吃過悶虧

馬斯克背刺烏克蘭內幕曝光 美軍打伊朗也曾吃過悶虧
奇襲？烏用氣球載無人機癱瘓機場 俄近千航班延誤或取消

奇襲？烏用氣球載無人機癱瘓機場 俄近千航班延誤或取消
普亭認了與馬斯克因1事密切往來 還讚他「真的天才」

普亭認了與馬斯克因1事密切往來 還讚他「真的天才」
川普連續數周施壓停炸俄煉油廠後 烏軍傳已暫停攻擊

川普連續數周施壓停炸俄煉油廠後 烏軍傳已暫停攻擊

熱門新聞

曾任以色列參謀總長的反對派領袖艾森科特，7日被以色列總統赫佐格宣布授權組閣，籌組新政府。史上在任最久的總理內唐亞胡即將下台。圖為艾森科特在特拉維夫上月28日贏得議會選舉後向支持者表示謝意。(路透)

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

2026-11-08 05:02
「駐立陶宛台灣代表處」2021年11月18日在立國首都維爾紐斯正式設立。美聯社

駐立陶宛台灣代表處被要求更名

2026-11-09 14:42
卡蜜拉率先拿到雨傘，查理三世淋成落湯雞。（美聯社）

卡蜜拉有傘先走一步 英王查理狼狽淋雨：褲子快長出西洋菜了

2026-11-02 20:11
日本首相高市早苗。（歐新社）

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

2026-11-09 06:20
廉王子與兒子喬治11月3日觀看足球賽事。（美聯社）

威廉帶喬治王子赴西班牙看足球賽 王室一家有看球「小迷信」

2026-11-03 21:21
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂(Alice Huang)與黃仁勳搭肩說話。(記者曾原信／攝影)

與黃仁勳關係密切中國女主管涉間諜疑雲 新加坡否認調查

2026-11-02 10:11

超人氣

更多 >
駐立陶宛台灣代表處被要求更名

駐立陶宛台灣代表處被要求更名
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這
收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助
日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇
飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說