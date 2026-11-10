俄版星鏈「曙光」趕建 強化無人機打擊力 恐更深入烏境

俄羅斯加緊研發並部署低軌衛星通訊網絡，打造有俄版星鏈(Starlink)之稱的「曙光」(Rassvet)衛星網路系統。 (取材自Bureau 1440官網)

AI摘要 文章摘要整理： 俄羅斯急推低軌衛星通訊網絡「曙光」，盼強化無人機與飛彈打擊能力，但受限於製造延誤與技術依賴，全面部署時程仍充滿不確定性。

俄羅斯 加緊研發並部署低軌衛星通訊網絡，打造俄版星鏈（Starlink）「曙光」（Rassvet）。軍事分析人士警告，俄國 這套計畫若如期最快明年投入運作，將大幅提升無人機 打擊烏克蘭境內深處的能力。

英國金融時報報導，「曙光」系統將讓俄國能更容易長距離即時傳輸資料及控制無人機，並打擊移動目標，進而提高俄軍攻擊的破壞力與準度。烏克蘭軍情機構表示，「曙光」系統也可能被用來為飛彈系統提供目標定位。

烏克蘭前國防及情報顧問、現任國防改革中心（Center for Defense Reforms,CDR）主任丹尼柳克（Oleksandr Danylyuk）說：「它最大的危險是能將相對廉價的無人機提升為更精良的武器，具備深入烏克蘭腹地辨識、追蹤並攻擊移動目標的能力。」他說：「隨俄國迅速擴大無人機產量，這能大幅提高俄軍攻擊效率，並削弱烏克蘭保護重要軍事及民用基礎設施的能力。」

設於基輔的外交政策研究所軍事專家李伊（Rob Lee）認為，曙光系統可用於衛星覆蓋範圍內所有地區的無人機，所以也可能被用於恐攻及破壞，對歐洲構成安全風險。

俄烏戰爭期間烏軍仰賴馬斯克的星鏈，繞過傳統電子干擾深入俄國境內與俄控區打擊；如今「曙光」系統若成形，俄軍將具備同等反制能力。

「曙光」計畫最初於2020年啟動，原本是要為俄羅斯偏遠地區提供民用寬頻網路。俄軍在侵烏初期的混亂作戰與指揮暴露通訊致命傷，讓克里姆林宮意識到自主衛星網絡的迫切性，特別是到2026年初，SpaceX全面切斷俄軍非法使用的未註冊星鏈終端設備後，莫斯科尋求替代方案的需求更加刻不容緩。

烏克蘭軍情局向國防刊物詹氏（Janes）透露，俄方曾在7月下旬於烏克蘭上空測試「曙光」系統長達數小時。軍事專家估算，曙光目前每天約可提供最多三小時的連線服務，單次不間斷連線窗口約為50分鐘，現階段仍不足以支撐高強度的前線實戰任務。

儘管多次連線測試成功，但製造延誤與高度依賴中國技術，可能成為「曙光」計畫的重大隱憂。截至目前，俄國民營航太公司Bureau 1440已發射32枚量產衛星，其中已損失2顆，要達成原訂2027年前部署超過250顆衛星的目標堪稱不可能任務。

歐洲政策分析中心（CEPA）高級研究員魯金（Pavel Luzin）對「曙光」系統能否迅速全面運作持疑，指俄方若要達到目標，至少還需要16至17次火箭發射，在2027年底前完成建置的機率不高。