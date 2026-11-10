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駭客洩機密 戰爭近5年俄軍民陣亡逾45萬 躍居第4大死因

編譯中心／綜合9日電
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在克里米亞Simferopol，一螢幕上日前顯示愛國主義軍事圖，上面寫著：「謝謝...
在克里米亞Simferopol，一螢幕上日前顯示愛國主義軍事圖，上面寫著：「謝謝你，俄羅斯戰士」。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

烏克蘭與白俄羅斯駭客外洩俄國死亡證明資料，顯示俄烏戰爭已造成逾45萬人死亡；俄軍前線僵持、傷亡飆升，且還傳出AI偽造戰報的混亂情況。

俄烏戰爭近五年，戰爭傷亡規模持續擴大。烏克蘭白俄羅斯駭客團體聲稱入侵俄羅斯聯邦統計局，取得逾1100萬份死亡證明資料，顯示截至2026年8月，至少有約39萬2700人死亡紀錄明確與戰爭有關。若計入其他可能涉及戰爭的死亡案例，估計俄國軍民死亡人數已超過45萬人，成為俄羅斯第四大死因。

彭博報導，支持白俄羅斯反對派的駭客組織「網路游擊隊」（Cyber Partisans）及烏克蘭駭客團體「沉默烏鴉」（Silent Crow）取得這批機密資料，並分享給彭博等媒體。資料涵蓋2022年2月24日至2026年8月下旬，當中近39萬2700份死亡證明，透過編碼或「軍事行動」、「砲擊」、「無人機」等文字，明確將死者與戰爭連結。

「沉默烏鴉」自行估算，死亡人數約達45萬人，原因是進一步納入非戰鬥死亡，以及未明確記載死因的紀錄。由於部分人員可能被列為失蹤、遺體身分不明，或因戰傷延遲死亡，這批資料仍可能低估實際死亡規模。

俄羅斯總統普亭自入侵烏克蘭初期便將軍事傷亡列為國家機密，俄方多年未再公布完整傷亡數據。聯邦統計局也逐漸停止發布多項統計資料，使這次外洩數據成為外界了解俄國戰爭代價的罕見窗口。

另外，俄軍在2026年戰場推進陷入僵局，據專家估算，每向前推進1公里，平均要付出6.2條人命。烏克蘭軍方11月9日公布的戰報則稱，俄軍累計總傷亡（包括陣亡及受傷）已突破160萬人；其中10月陣亡或重傷人數達5萬4000人，創開戰以來單月新高。

除了傷亡攀升，俄軍前線還傳出利用人工智慧（AI）深偽技術捏造戰果、灌水戰報的亂象。報導稱，部分前線部隊在戰況不利、承受巨大壓力下，透過AI製作虛假影像及戰果資訊，甚至可能令高層無法掌握真實戰況，連普亭也可能遭到假戰報蒙蔽。

至於烏克蘭方面，總統澤倫斯基今年2月接受法國媒體訪問時曾表示，烏軍至少有5萬5000名官兵陣亡，另有大批人員失聯。俄烏雙方傷亡數字及戰場資訊仍存在落差，隨著俄軍傷亡增加，如何掌握前線真實情況，也成為克里姆林宮面臨的另一項難題。

精華 FAQ

  • 駭客聲稱入侵俄羅斯聯邦統計局，取得逾1100萬份死亡證明；其中約39萬2700筆明確與軍事行動、砲擊或無人機等戰事相關，顯示戰爭死傷遠超外界先前認知。

  • 除明確標示與戰爭有關的死亡證明外，駭客還把非戰鬥死亡、死因未明與可能延遲致死等案例納入推算，因此估計總死亡數可能超過45萬，但仍可能低估。

  • 報導指出俄軍在2026年推進陷入僵局，甚至傳出每前進1公里平均要付出6.2條人命；同時前線還有人用AI偽造戰果與戰報，恐讓高層難以掌握真實戰況。

駭客 白俄羅斯 烏克蘭

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