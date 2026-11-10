俄烏今重啟和平談判 川暗示：烏版圖會不一樣

烏克蘭總統澤倫斯基表示，憲法保障領土完整，割讓領土屬於違法行為。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普暗示烏克蘭為求和平可能需調整版圖之際，美烏俄將於阿布達比重啟談判，安全保障、停火方式與領土歸屬仍是最大難題。

CNN報導，美國、烏克蘭 與俄羅斯 預計10日起啟動新一輪和平談判前夕，川普總統接受哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「60分鐘」專訪時暗示，烏克蘭可能必須割讓部分領土，才能實現和平，稱「烏克蘭最後的版圖會有一點不一樣」。不過，烏克蘭總統澤倫斯基 曾強調，憲法保障領土完整，割讓領土屬於違法行為。

烏克蘭總統澤倫斯基9日在社群媒體發文表示，烏克蘭談判代表團已抵達阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，參加即將舉行的俄美烏三方會談。澤倫斯基指出，烏方代表團將與歐洲夥伴舉行單獨會晤，目標只有一個，那就是「促成真正的和平」。

國務卿魯比歐9日表示，烏克蘭與歐洲對於俄烏戰爭結束後的「安全架構」已有一些看法。他期待由美國斡旋的俄烏談判能取得進一步成果。魯比歐表示關鍵議題在於：「烏克蘭乃至更廣泛的歐洲大陸，戰後的安全架構究竟會是什麼樣子？」 國務卿魯比歐9日表示，烏克蘭與歐洲對於俄烏戰爭結束後的「安全架構」已有一些看法。(路透)

川普女婿庫許納與美國特使威科夫將前往阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，參加由美方主導的三方會談。美聯社報導，會談預定10日至11日舉行，是三方自2月以來首度談判，安全保障將是首要議題。今年初的前幾輪協商，未能在結束戰爭上取得明顯進展。

美聯社報導，領土問題仍是俄烏重大分歧。俄羅斯總統普亭要求烏軍撤出俄方在戰爭初期非法兼併、卻始終未完全占領的四個地區，並要求烏克蘭放棄加入北約、接受嚴格軍力限制。

澤倫斯基拒絕主動割讓俄軍未能在戰場上奪取的領土，也不接受限制軍力及與西方夥伴的合作安排。

烏方主張立即停火，再協商更全面的解決方案，並認為唯有澤倫斯基與普亭直接會面，才能解決領土問題。普亭則拒絕全面停火，稱暫停作戰只會讓烏軍得以休整、補充武器。

俄羅斯與烏克蘭均表示，阿布達比會談將聚焦安全保障。澤倫斯基指出，烏克蘭與盟友已討論類似北約第5條集體防衛條款的安排，核心在於俄羅斯若再次入侵，西方盟友將由誰、在何時、運用何種手段回應。部分歐洲國家考慮在和平協議達成後派兵進駐烏克蘭，但俄方警告，這些部隊將被視為合法攻擊目標。

克里姆林宮則堅稱，任何協議也須為俄羅斯提供安全保障。川普4日會晤普亭特使德米崔耶夫後表示，一項重大協議正在醞釀，範圍不僅限於烏克蘭，可能涵蓋整個歐洲，但未說明細節。烏方堅持歐洲盟友必須參與談判，俄方則反對歐洲現階段加入。

法國外交部長巴霍(Jean-Noel Barrot)8日表示，歐洲國家本周將派代表參與在阿布達比舉行的烏克蘭問題會談。