川普：俄烏戰將很快結束 「偉大美麗」協議恐涉全歐

圖為2025年8月15日，美國總統川普(右)與俄羅斯總統普亭(左)曾在阿拉斯加舉行會晤，就結束烏克蘭戰爭進行談判。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普會見俄方特使後宣稱俄烏戰爭已接近解決，並稱將達成可能牽動整個歐洲的重大協議，但外界也擔心美國對烏克蘭與歐洲盟友的承諾動搖。

美國總統川普 5日在會見俄羅斯 總統普亭 特使後稱，已非常接近解決俄烏問題，將會達成一項重大協議，範圍不限於烏克蘭，可能涉及整個歐洲。他還說，「我們將很快讓它（俄烏戰爭）劃下句點」。

川普（Donald Trump）5日下午在白宮橢圓形辦公室簽署一項公告後，接受媒體聯訪。直播畫面可看到川普桌上擺著一頂紅色帽子，上面寫著斗大的「否決」（VETO）字樣。

川普所屬的共和黨在本週舉行的美國期中選舉大敗，由民主黨贏得新一屆國會參、眾兩院的主導權。川普已說，期待和民主黨合作，但也不忘強調，有必要的話，將動用總統的否決權。

他5日下午被媒體問及俄烏和平協議進展時表示：「我想我們已非常接近解決俄烏問題。」

川普也證實自己稍早和來訪的俄羅斯總統特使會面，但不願透露談話內容。他僅表示，將達成一項重大協議，範圍將不限於烏克蘭，可能涉及整個歐洲，「這將會是一份偉大、美麗的協議，每個人都會感到無比興奮」，但未提供更多細節。

他說：「我想我們將很快讓它（俄烏戰爭）劃下句點。」

俄烏戰爭持續超過4年，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）日前促成俄羅斯與烏克蘭在俄方控制的烏南城鎮奧列什基（Oleshky）停火，並於今天在白宮與俄烏雙方代表會面。

根據白宮聲明，來訪的俄方人員包括俄羅斯總統國際經濟合作顧問德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）。

外媒先前報導，烏克蘭、俄羅斯及美國談判代表正準備於10日至11日在阿布達比會面。這將是自今年2月以來，3方首次齊聚談判。

川普與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）近期關係改善，引發外界擔憂美國可能背棄基輔，這場會談重新燃起和平希望。

然而，川普雖然曾承諾能在上任短時間內結束烏克蘭戰爭，過去也多次宣稱接近達成協議，但相關承諾迄今仍未實現。隨著川普頻頻向莫斯科釋出善意，北大西洋公約組織（NATO）與歐洲盟友的憂慮隨之加劇。由於川普曾暗示可能從歐洲撤軍，歐洲各國密切關注美國是否會削弱在歐洲的影響力以滿足普亭的要求，甚至迫使烏克蘭接受極度不利的條款來結束這場入侵戰爭。