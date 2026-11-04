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美俄烏三方重啟和談 11／10連兩天在阿布達比舉行

編譯中心／綜合3日電
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俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫。（歐新社）
俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫。（歐新社）

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文章摘要整理：

美、俄、烏三方將於11月10日至11日在阿布達比重啟會談，美方稱將斡旋工作層級談判，但俄烏互相攻擊基礎設施，和平前景仍不明朗。

俄羅斯、美國、烏克蘭三方會談將於下周舉行。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）3日表示，俄、美、烏的會談將於11月10日至11日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行。

美國總統特使威科夫（Steve Witkoff）也在社群媒體上發文表示，美方將於11月10日至11日在阿布達比斡旋烏克蘭與俄羅斯之間的工作層級談判，推動結束俄烏衝突。

佩斯科夫指出，烏克蘭武裝部隊仍在持續對俄羅斯能源基礎設施發動襲擊，俄方則繼續對烏克蘭的基礎設施進行「系統性打擊」，以削弱其對俄羅斯的攻擊能力。

俄美烏三方今年1月至2月先後在阿布達比與瑞士日內瓦舉行三輪會談，此後因美國和以色列2月底對伊朗發起大規模軍事行動而推遲。據美聯社報導，由於俄烏各自堅持長期以來的基本要求，除了交換戰俘外，會談幾乎沒有取得任何進展。

俄美烏三方會談將於下周舉行。然而，俄烏衝突仍在持續，未來前景撲朔迷離。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）3日在社群媒體發文稱，2日晚間至3日凌晨，俄軍使用76枚飛彈與289架無人機對烏克蘭關鍵基礎設施發動大規模襲擊，導致多州能源設施受損、斷電。此外，烏克蘭多地工業設施與商業倉庫也遭到俄軍襲擊。

澤倫斯基指出，除了能源設施，哈爾科夫市的一家醫院也遭到襲擊，導致73人受傷。

另據中央社引述法新社報導，白宮3日表示，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）將在華盛頓接見俄羅斯與烏克蘭「代表」，但沒有提供具體日期，也未透露可能有哪些人員出席。

白宮在聲明中指出，這兩個交戰國代表之間的會晤將在白宮舉行，並稱這是「美國歷史上的非凡時刻」。

白宮表示，11月5日，美國總統川普的妻子梅蘭妮亞也將對烏克蘭南部赫松地區（Kherson）近期為期4天的停火發表聲明。

這項停火是由梅蘭妮亞於10月23日宣布，自10月27日起生效，為俄烏戰爭中持續時間最長的一次，讓平民得以撤離俄羅斯占領的奧列什基市（Oleshky）。

精華 FAQ

  • 俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄、美、烏會談將於11月10日至11日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行，並由美方居中斡旋。

  • 美國總統特使威科夫表示，美方將在阿布達比推動烏克蘭與俄羅斯的工作層級談判，希望透過持續接觸促成停火或更具體的結束戰事進展。

  • 雙方仍持續互擊基礎設施，烏方指俄軍大規模空襲造成多州斷電與多人受傷，俄方則稱持續打擊烏方設施，顯示談判仍受戰場衝突影響。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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