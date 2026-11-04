美俄烏三方重啟和談 11／10連兩天在阿布達比舉行

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 美、俄、烏三方將於11月10日至11日在阿布達比重啟會談，美方稱將斡旋工作層級談判，但俄烏互相攻擊基礎設施，和平前景仍不明朗。

俄羅斯 、美國、烏克蘭 三方會談將於下周舉行。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）3日表示，俄、美、烏的會談將於11月10日至11日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行。

美國總統特使威科夫（Steve Witkoff）也在社群媒體上發文表示，美方將於11月10日至11日在阿布達比斡旋烏克蘭與俄羅斯之間的工作層級談判，推動結束俄烏衝突。

佩斯科夫指出，烏克蘭武裝部隊仍在持續對俄羅斯能源基礎設施發動襲擊，俄方則繼續對烏克蘭的基礎設施進行「系統性打擊」，以削弱其對俄羅斯的攻擊能力。

俄美烏三方今年1月至2月先後在阿布達比與瑞士日內瓦舉行三輪會談，此後因美國和以色列2月底對伊朗發起大規模軍事行動而推遲。據美聯社報導，由於俄烏各自堅持長期以來的基本要求，除了交換戰俘外，會談幾乎沒有取得任何進展。

俄美烏三方會談將於下周舉行。然而，俄烏衝突仍在持續，未來前景撲朔迷離。烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）3日在社群媒體發文稱，2日晚間至3日凌晨，俄軍使用76枚飛彈與289架無人機對烏克蘭關鍵基礎設施發動大規模襲擊，導致多州能源設施受損、斷電。此外，烏克蘭多地工業設施與商業倉庫也遭到俄軍襲擊。

澤倫斯基指出，除了能源設施，哈爾科夫市的一家醫院也遭到襲擊，導致73人受傷。

另據中央社引述法新社報導，白宮3日表示，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）將在華盛頓接見俄羅斯與烏克蘭「代表」，但沒有提供具體日期，也未透露可能有哪些人員出席。

白宮在聲明中指出，這兩個交戰國代表之間的會晤將在白宮舉行，並稱這是「美國歷史上的非凡時刻」。

白宮表示，11月5日，美國總統川普的妻子梅蘭妮亞也將對烏克蘭南部赫松地區（Kherson）近期為期4天的停火發表聲明。

這項停火是由梅蘭妮亞於10月23日宣布，自10月27日起生效，為俄烏戰爭中持續時間最長的一次，讓平民得以撤離俄羅斯占領的奧列什基市（Oleshky）。