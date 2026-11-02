美國示警恐攻 俄羅斯逮捕一未成年疑犯後 罕見公開致謝

莫斯科南部著名景點「察里津諾博物館保護區」接獲恐襲情報威脅，事後俄羅斯一名未成年公民遭拘捕。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國向俄羅斯提供莫斯科恐攻警告後，俄方拘捕一名未成年男子並罕見致謝，調查其社群貼文、極端內容與是否真的策畫攻擊。

俄羅斯 聯邦安全局（FSB）1日宣布，在接獲美國提供的恐怖攻擊情報後，已拘捕一名俄羅斯籍未成年男子，懷疑他涉及莫斯科知名博物館及公園的攻擊威脅。俄國 安全部門罕見公開感謝美方提供情報。

俄方表示，嫌犯曾在社群媒體展示疑似槍械，並發布可能暗示攻擊地點的照片，但嫌犯是否確實策畫恐攻，仍待調查釐清。

綜合路透、法新社及美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國駐莫斯科大使館 10月31日發布安全警告，表示掌握可靠情報，顯示莫斯科南部察里津諾莊園博物館可能發生造成大量傷亡的攻擊事件。

美國大使館呼籲民眾避開該地區、保持警覺，並避免前往人潮聚集場所，同時表示正與俄羅斯當局協調因應措施。美方未公布可能發動攻擊者的身分或具體計畫。

俄羅斯聯邦安全局隨後證實，已透過既有合作管道收到美方情報，並採取必要安全措施。

俄羅斯國際文傳電訊社引述聯邦安全局聲明指出，當局11月1日拘捕一名未成年俄羅斯公民。嫌犯曾在短影音平台TikTok發布照片，畫面中他身穿戰術服裝、頭戴面罩，手持一件外觀類似自動步槍的物品。

嫌犯也曾上傳在察里津諾莊園拍攝的照片，並寫下「我找到一個地方了」，引起安全部門注意。

俄方表示，執法人員搜查嫌犯住所後，找到與社群照片相符的衣物及配件。調查人員另在其手機發現，他訂閱通訊軟體Telegram上的新納粹頻道，並多次搜尋恐怖攻擊、大規模殺戮及其他暴力事件相關資訊。

不過，俄方尚未公布嫌犯姓名、實際年齡及具體攻擊計畫，也未提出足以獨立證實他準備發動恐攻的證據。俄羅斯偵查委員會目前正研議後續法律程序。

察里津諾莊園位於莫斯科南部，是結合歷史宮殿、博物館及大型公園的熱門景點。美方發布警告後，園區10月31日一度關閉並加強維安，11月1日已恢復開放。

聯邦安全局在聲明中表示，感謝美國提供相關情報。在俄烏戰爭持續、美俄關係仍存在分歧之際，雙方透過安全合作管道交換恐攻情報，受到外界關注。

2024年3月，美國也曾警告俄羅斯，極端分子可能攻擊莫斯科大型集會場所。數周後，武裝分子襲擊莫斯科近郊番紅花城市大廳音樂表演場地，造成超過140人死亡。