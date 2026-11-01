奇襲？烏用氣球載無人機癱瘓機場 俄近千航班延誤或取消

烏克蘭軍隊利用氣象探空氣球懸掛無人機進行高空突襲，造成莫斯科謝列梅捷沃國際機場癱瘓。（取材自X平台）

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭疑以氣象氣球搭載無人機襲擾莫斯科，導致俄羅斯多座機場限飛、近千航班受影響，並使能源與工業設施再度成為攻擊目標。

烏克蘭 對俄羅斯 首都莫斯科的無人機 攻勢疑似出現新戰術。烏軍可能利用高空氣象氣球搭載自殺式無人機，藉助氣流將無人機送往目標區域，再釋放發動攻擊。俄羅斯多座機場10月31日因無人機威脅實施飛航限制，據報全國近千個航班延誤或取消，大批旅客滯留。

綜合英國太陽報、每日郵報及烏克蘭軍事媒體報導，社群平台近日流傳大型氣球下方懸掛無人機的照片。親俄軍事頻道「新軍事專欄」聲稱，這是烏軍用來攻擊莫斯科的新型裝置，目的在干擾首都航空運輸。

報導指出，氣象氣球可將無人機送往高空，隨氣流移動至目標附近後再釋放，減少長途飛行所需能源，也可能增加俄軍防空系統偵測及攔截難度。不過，相關影像尚不足以證實實際作戰效果，烏軍也未公開說明此次攻擊方式。

俄羅斯航空運輸受到明顯衝擊。據報截至10月31日下午，莫斯科謝列梅捷沃機場有84個航班延誤、45個取消；伏努科沃機場則有119個航班延誤、10個取消。

航班異動並波及聖彼得堡普爾科沃機場及西伯利亞新西伯利亞機場。報導估計，全俄羅斯當天近千個航班受到影響，部分旅客長時間滯留航廈，抱怨航班資訊不明，甚至未能及時取得食物與飲水。

謝列梅捷沃機場附近同日傳出火警，現場冒出黑煙。烏克蘭軍事媒體指出，起火地點位於機場北側林地，鄰近航空燃油設施，可能與遭擊落的無人機或俄軍防空行動有關，但起火原因尚未確認，也沒有證據顯示油庫遭直接攻擊。

俄羅斯國防部宣稱，過去兩天半已攔截2690架烏克蘭無人機，但數字尚無獨立證據證實。

莫斯科機場近期已多次因無人機威脅受到干擾。德國之聲報導，10月以來，當地主要機場頻繁實施臨時飛航限制，部分機場一度連續數小時無法正常起降。

10月23日，莫斯科四座機場也曾因無人機及氣球威脅暫停航班，造成數百個航班延誤或取消。

烏克蘭總統澤倫斯基先前表示，烏方將設法使莫斯科及俄羅斯其他地區的空域受到影響。烏克蘭國家安全評論員科瓦連科則認為，俄國民眾正承受總統普亭發動戰爭帶來的後果。

除了航空運輸受阻，俄羅斯工業設施也再度遭襲。下諾夫哥羅德州州長尼基丁11月1日表示，該州克斯托沃區一家工業企業遭大規模無人機攻擊，設施嚴重受損，但未造成人員傷亡。

尼基丁表示，俄軍在攻擊期間摧毀超過100架無人機。烏克蘭媒體則指稱，遭襲目標是俄羅斯規模最大的煉油廠之一，主要生產燃料及潤滑油，但俄方未公布企業名稱。

隨著烏軍持續攻擊俄羅斯境內目標，航空運輸與能源設施接連受到衝擊。氣象氣球搭載無人機是否成為新的常態化戰術，仍有待進一步確認。

烏克蘭軍隊利用氣象探空氣球懸掛無人機進行高空突襲，造成莫斯科謝列梅捷沃國際機場癱瘓。（取材自X平台）