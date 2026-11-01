烏克蘭無人機大舉進攻 俄最大煉油廠遇襲「毀逾百架無人機」

圖為9月俄羅斯下諾佛哥羅地區的1座加油站。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭以無人機攻擊俄羅斯下諾佛哥羅州一處工業企業，外媒指其為俄最大煉油廠之一，俄方稱已毀逾100架無人機且無人傷亡。

俄羅斯地方當局11月1日表示，莫斯科以東1家「工業企業」（industrial enterprise）被烏克蘭無人機 攻擊。烏克蘭同日指稱，攻擊目標是俄國 最大的煉油廠之一。

莫斯科10月30日說，烏克蘭在暫停幾天後，已恢復攻擊俄國煉油廠。

俄國「下諾佛哥羅州」州長尼基丁聲明，因遭遇大規模無人機攻擊，該州克斯托沃區1家工業企業嚴重受損；100多架無人機被毀；沒有造成人員傷亡。

據烏媒報導，該工業企業是全俄最大煉油廠之一，生產燃料和潤滑油。

俄國官媒塔斯社報導，在該工業企業遇襲後，下諾佛哥羅州當局正採取一切必要措施，確保當地加油站還能加到油。

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