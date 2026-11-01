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每年約200萬人次參觀 美警告：莫斯科1地區恐有大規模傷亡

編譯中心／綜合31日電
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莫斯科的察里津諾宮殿公園。(取自Wikimedia Commons@Marina...
莫斯科的察里津諾宮殿公園。(取自Wikimedia Commons@Marina Lystseva)

AI摘要

文章摘要整理：

美國駐俄使館稱掌握可信威脅，警告莫斯科察里津諾宮殿公園1日可能發生大規模傷亡事件，俄方則稱已接獲相關資訊並持續處理。

美國駐俄羅斯大使館10月31日發布安全警告，表示獲悉「可信威脅」，莫斯科的察里津諾宮殿公園(Tsaritsyno Museum Reserve)1日可能發生造成大規模傷亡的事件。

使館表示，美國政府正和俄方有關當局協調，並建議美國公民當天避開這座博物館，保持警覺，遠離人群。

俄羅斯聯邦安全局(FSB)向塔斯社表示，已經透過合作管道收到美方提供的莫斯科恐遭恐怖攻擊資訊，「正在進行相關工作」。俄新社引述執法部門說，察里津諾園區已暫時關閉、限制進入，但園方稍早向Telegram頻道Mash表示沒有收到威脅資訊，仍照常開放。

美國使館和俄方都未說明威脅來源。美國駐俄使館上一次發布類似警告是在2024年3月，提醒極端分子計畫攻擊莫斯科音樂會等大型集會；約兩周後，莫斯科近郊的克羅庫斯市政廳(Crocus City Hall)遭恐怖攻擊，造成逾140人死亡，伊斯蘭國(IS)分支組織宣稱犯案。

察里津諾是凱薩琳大帝1775年購入的莊園，原規畫作為夏宮，據報導每年約有200萬人次參觀。

此外，綜合路透和法新社報導，俄烏戰爭四年多來罕見達成為期天的人道停火，遭俄軍占領的南部城鎮奧列什基居民10月31日陸續撤離，抵達烏克蘭控制區，部分筋疲力盡的居民透露，過去被迫靠吃草維生。烏克蘭與俄羅斯官員共同前往當地發放物資，交戰雙方罕見展現合作。

搭乘巴士抵達烏克蘭的居民描繪了城內的慘狀。29歲的瓦雷拉（Valera）說：「大家都在煮草吃，因為根本沒有東西吃。」他還說，有些居民被迫射殺狗隻煮來吃，以求活命。「很多人被炸死，路上堆滿遺體和車輛，總之非常殘忍…令人害怕。」另有一名坐輪椅的年長男子表示，他過去一年瘦了20公斤，身體虛弱到必須住院治療。

烏克蘭與俄羅斯官員均表示，停火10月27日生效以來，未發生違反情事，雙方得以清除道路上的地雷，並將糧食、藥品及其他物資送進鎮內。

精華 FAQ

  • 使館指出已獲悉「可信威脅」，提醒莫斯科察里津諾宮殿公園1日可能出現造成大規模傷亡的事件，因此要求美國公民避開該地並提高警覺。

  • 美國使館建議公民當天不要前往察里津諾博物館或公園，並應保持警覺、遠離人群，以降低可能遭遇危險的風險。

  • 報導指出，俄烏雙方罕見達成為期數天的人道停火，讓被俄軍占領的奧列什基居民得以撤離，並由雙方官員共同送入糧食、藥品等物資。

俄羅斯 美國公民 大使館

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