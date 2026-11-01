美國准售烏克蘭500枚愛國者飛彈 交貨恐須等到2030年

烏克蘭境內一處愛國者防空系統發射裝置。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國批准對烏克蘭出售500枚愛國者飛彈，但因尚未量產，交貨恐延後至2030年代初；澤倫斯基因此呼籲盟友先提供現有庫存，日本也被要求援助攔截彈。

美國國務院 10月30日宣布，已批准向烏克蘭 出售500枚愛國者三型（Patriot PAC-3）飛彈，估計總金額達21億美元。不過由於這批飛彈尚未開始製造，消息人士透露，預計要到2030年代初期才能交貨。對此，烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）敦促美國及歐洲盟友先轉移現有庫存，以解燃眉之急。此外，日本前防衛大臣小野寺五典在接受日媒獨家專訪時透露，他9月底訪問烏克蘭期間，烏克蘭政府高層曾要求日本提供攔截彈。

路透報導，飛彈交付延宕的問題已加深烏克蘭與美國之間的緊張關係。此前，美國總統川普宣布與俄羅斯達成柴油交易，並批評澤倫斯基不願停止攻擊俄羅斯煉油廠。

烏克蘭官員表示，俄羅斯無人機10月29日攻擊烏克蘭城市第聶伯羅（Dnipro）一處人潮擁擠的火車月台，造成至少14人死亡；俄軍同日白天還攻擊另外兩座城市，造成五人喪生，晚間又以飛彈攻擊首都基輔（Kyiv），造成一人死亡。

澤倫斯基26日表示，俄羅斯加強攻擊能源與民用基礎設施之際，烏克蘭已等待近一個月，盼美國批准提供關鍵飛彈。

國務院在聲明中表示，已批准向烏克蘭出售500枚愛國者三型（Patriot PAC-3）飛彈，估計總金額達21億美元。烏克蘭將透過美國「JUMPSTART計畫」（Joint Ukraine Multinational Program – Services, Training and Articles Rapid Timeline）的機制，運用加拿大、德國及挪威提供的資金購買這批飛彈，另外也將動用歐盟「烏克蘭支持貸款」（Ukraine Support Loan）所挹注的資金。

然而，儘管烏克蘭迫切需要這批攔截飛彈，消息人士表示，這批尚未開始製造的飛彈，預計要到2030年代初期才能交貨。

據港媒明報報導，對此，澤倫斯基敦促美國及歐洲盟友先轉移現有庫存，以解燃眉之急，強調「目前俄軍每天都在襲擊我們的能源基建」。

此外，據日本產經新聞報導，小野寺五典在專訪中透露，他與其他自民黨議員9月30日至10月1日訪問烏克蘭首都基輔，並與澤倫斯基及軍方高層會談。

小野寺透露，包括澤倫斯基在內，多名烏克蘭政府高層均要求日本有償提供攔截彈等彈藥。但日本向衝突當事國轉移防衛裝備必須適用例外規定，因此他當時回應：「我無法憑一己之力作出承諾。這是非常棘手的課題，但回國後會與政府共同研商對策。」