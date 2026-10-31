俄烏局部人道停火 俄占城鎮居民：靠吃草活命
在美國第一夫人與教宗斡旋下，俄占奧列什基達成6天人道停火，居民得以撤離，但多數人回憶城內曾斷糧到只能吃草維生。
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在美國第一夫人與教宗斡旋下，俄占奧列什基達成6天人道停火，居民得以撤離，但多數人回憶城內曾斷糧到只能吃草維生。
俄烏戰爭4年多來罕見達成人道停火。遭俄軍占領的南部城鎮奧列什基居民今天陸續撤離，抵達烏克蘭控制區，部分筋疲力盡的居民透露，過去被迫靠吃草維生。
綜合路透社和法新社報導，奧列什基（Oleshky）這次為期6天的局部停火，是在美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）居中斡旋、教宗參與下達成，也是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，持續時間最長的局部停火。
烏克蘭與俄羅斯官員昨天共同前往當地發放物資，並撤離有意離開的居民，交戰雙方罕見展現合作。
今天搭乘巴士抵達烏克蘭的居民接受法新社訪問，描繪了城內的慘狀。29歲、僅提供名字的瓦雷拉（Valera）說：「大家都在煮草吃，因為根本沒有東西吃，只能自己種草。」
他還說，有些居民被迫射殺狗隻、煮來吃，以求活命。「很多人被炸死，路上堆滿遺體和車輛，總之非常殘忍…令人害怕。」
另有一名坐輪椅的年長男子告訴路透社，他過去一年瘦了20公斤，身體虛弱到必須住院治療。
法新社記者目睹居民陸續走下巴士，有些人身披烏克蘭國旗，含淚擁抱親人。
烏克蘭與俄羅斯官員均表示，停火10月27日生效以來，未發生違反情事，雙方得以清除道路上的地雷，並將糧食、藥品及其他物資送進鎮內。
停火將於11月1日結束。
奧列什基位於烏克蘭南部赫松州（Kherson），2022年遭俄軍占領，此後陷入雙方激烈交戰，居民挨餓受困，難以逃離。
根據基輔方面估計，這次人道行動展開前，奧列什基仍有約2000名居民，遠低於俄羅斯2022年入侵前的2萬4000人。
烏國人權專員盧賓涅茨（Dmytro Lubinets）表示，返國居民中最年長者94歲，最年幼者則是年僅一歲多的嬰兒。
目前莫斯科與基輔均未公布確切撤離人數，兩國官方先前曾表示，許多居民希望留在城內，即使戰火再起也不願離開。
這是俄烏戰爭4年多來罕見的人道停火，持續6天，且被形容為俄羅斯2022年全面入侵以來最長的局部停火，能讓居民與物資進出城鎮。 多名居民表示城內長期缺糧缺藥，有人被迫煮草充飢，甚至射殺狗隻來吃；也有人指出路上遍布遺體與車輛，情況極其殘酷。 停火生效後，俄烏官員共同送入糧食、藥品並清除地雷，部分居民已撤到烏方控制區；但停火將於11月1日結束，未來局勢仍不明朗。
精華 FAQ
這是俄烏戰爭4年多來罕見的人道停火，持續6天，且被形容為俄羅斯2022年全面入侵以來最長的局部停火，能讓居民與物資進出城鎮。
多名居民表示城內長期缺糧缺藥，有人被迫煮草充飢，甚至射殺狗隻來吃；也有人指出路上遍布遺體與車輛，情況極其殘酷。
停火生效後，俄烏官員共同送入糧食、藥品並清除地雷，部分居民已撤到烏方控制區；但停火將於11月1日結束，未來局勢仍不明朗。
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