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俄烏局部人道停火 俄占城鎮居民：靠吃草活命

中央社／烏克蘭切爾尼戈夫州31日綜合外電報導
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俄烏戰爭前線的烏克蘭軍人。（歐新社）
俄烏戰爭前線的烏克蘭軍人。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

在美國第一夫人與教宗斡旋下，俄占奧列什基達成6天人道停火，居民得以撤離，但多數人回憶城內曾斷糧到只能吃草維生。

俄烏戰爭4年多來罕見達成人道停火。遭俄軍占領的南部城鎮奧列什基居民今天陸續撤離，抵達烏克蘭控制區，部分筋疲力盡的居民透露，過去被迫靠吃草維生。

綜合路透社和法新社報導，奧列什基（Oleshky）這次為期6天的局部停火，是在美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）居中斡旋、教宗參與下達成，也是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，持續時間最長的局部停火。

烏克蘭與俄羅斯官員昨天共同前往當地發放物資，並撤離有意離開的居民，交戰雙方罕見展現合作。

今天搭乘巴士抵達烏克蘭的居民接受法新社訪問，描繪了城內的慘狀。29歲、僅提供名字的瓦雷拉（Valera）說：「大家都在煮草吃，因為根本沒有東西吃，只能自己種草。」

他還說，有些居民被迫射殺狗隻、煮來吃，以求活命。「很多人被炸死，路上堆滿遺體和車輛，總之非常殘忍…令人害怕。」

另有一名坐輪椅的年長男子告訴路透社，他過去一年瘦了20公斤，身體虛弱到必須住院治療。

法新社記者目睹居民陸續走下巴士，有些人身披烏克蘭國旗，含淚擁抱親人。

烏克蘭與俄羅斯官員均表示，停火10月27日生效以來，未發生違反情事，雙方得以清除道路上的地雷，並將糧食、藥品及其他物資送進鎮內。

停火將於11月1日結束。

奧列什基位於烏克蘭南部赫松州（Kherson），2022年遭俄軍占領，此後陷入雙方激烈交戰，居民挨餓受困，難以逃離。

根據基輔方面估計，這次人道行動展開前，奧列什基仍有約2000名居民，遠低於俄羅斯2022年入侵前的2萬4000人。

烏國人權專員盧賓涅茨（Dmytro Lubinets）表示，返國居民中最年長者94歲，最年幼者則是年僅一歲多的嬰兒。

目前莫斯科與基輔均未公布確切撤離人數，兩國官方先前曾表示，許多居民希望留在城內，即使戰火再起也不願離開。

精華 FAQ

  • 這是俄烏戰爭4年多來罕見的人道停火，持續6天，且被形容為俄羅斯2022年全面入侵以來最長的局部停火，能讓居民與物資進出城鎮。

  • 多名居民表示城內長期缺糧缺藥，有人被迫煮草充飢，甚至射殺狗隻來吃；也有人指出路上遍布遺體與車輛，情況極其殘酷。

  • 停火生效後，俄烏官員共同送入糧食、藥品並清除地雷，部分居民已撤到烏方控制區；但停火將於11月1日結束，未來局勢仍不明朗。

烏克蘭 俄羅斯 教宗

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