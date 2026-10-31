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烏克蘭愛國者飛彈告急 美國批准出售500枚 日本也接到求售

編譯周辰陽／即時報導
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烏克蘭軍人在境內一處未公開地點的愛國者防空系統發射裝置旁行走，攝於2024年8月...
烏克蘭軍人在境內一處未公開地點的愛國者防空系統發射裝置旁行走，攝於2024年8月4日。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

烏克蘭面臨愛國者攔截彈嚴重短缺，美國批准出售500枚新製造飛彈，但交付恐緩不濟急；同時烏方也向日本求援，盼獲彈藥支援。

烏克蘭迫切需要愛國者攔截彈來抵禦俄羅斯日益猛烈的空襲。美國30日宣布批准向烏克蘭出售500枚愛國者攔截彈，但據了解，這批飛彈將是新製造的產品，而非從現有庫存調撥，因此恐怕緩不濟急。日本前防衛大臣小野寺五典則在接受日媒獨家專訪時透露，他9月底訪問烏克蘭期間，烏克蘭政府高層曾要求日本提供攔截彈。

BBC報導，隨著冬季將至，俄羅斯加強攻擊烏克蘭的重要能源基礎設施，而愛國者攔截彈是唯一能有效擊落俄軍彈道飛彈的武器。烏克蘭總統澤倫斯基多次敦促美國加快交付，最近也坦承愛國者攔截彈庫存已嚴重不足。本周稍早，他更表示，烏克蘭已等待將近一個月，希望美國批准供應這批關鍵飛彈。

美國批准軍售前，澤倫斯基才與美國總統川普發生爭執。川普10日表示，烏克蘭是時候換一位新領導人，試圖結束與俄羅斯的戰爭。美國國務院30日發表聲明指出，這批先進PAC-3攔截彈總價值21億美元，將「完全由」烏克蘭在歐洲及加拿大的盟友出資，主要承包商為美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin），且「不涉及任何美國資金」。

由於美國在對伊朗的戰爭中也使用愛國者攔截彈，導致全球供應短缺，加上生產時間漫長，烏克蘭恐怕難以迅速取得。日本產經新聞報導，小野寺五典在專訪中透露，他與其他自民黨議員9月30日至10月1日訪問烏克蘭首都基輔，並與澤倫斯基及軍方高層會談。

小野寺透露，包括澤倫斯基在內，多名烏克蘭政府高層均要求日本有償提供攔截彈等彈藥。但日本向衝突當事國轉移防衛裝備必須適用例外規定，因此他當時回應：「我無法憑一己之力作出承諾。這是非常棘手的課題，但回國後會與政府共同研商對策。」

小野寺表示，他已將烏克蘭方面的要求轉達日本政府。他並指出，俄羅斯已轉而使用速度更快的噴射推進型無人機，「過去能夠擊落9成以上的無人機，但現在攔截率大幅下降」。此外，俄軍彈道飛彈攻擊也急遽增加，烏克蘭攔截飛彈嚴重短缺，已無法完全阻止飛彈落入市區、擊中民間設施。

小野寺表示，烏克蘭方面對日本抱持極為強烈的期待，雖然理解日本的法律限制，但仍希望日本提供某種形式的協助。

精華 FAQ

  • 美國國務院批准的是500枚PAC-3愛國者攔截彈，總價值21億美元，並由烏克蘭在歐洲及加拿大的盟友全額出資。

  • 因為消息指出這批飛彈屬於新製造產品，不是從現有庫存直接調撥，加上全球供應短缺與生產期長，烏克蘭短期內難以迅速取得。

  • 日本前防衛大臣小野寺五典透露，烏克蘭高層曾要求日本有償提供攔截彈等彈藥；但他表示，涉及向交戰國轉移防衛裝備，必須依日本法律與例外規定研議。

烏克蘭 日本 澤倫斯基

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